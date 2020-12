"Rolnik szuka żony": Magda przeprowadza się do Kuby! Marta Manowska zdradziła ich plany „Ślub i dziecko. Powiedziałam to!”

Magda i Jakub z „Rolnik szuka żony” zaskoczyli widzów programu swoją relacją, która bardzo szybko się rozwija. W świątecznym odcinku para nie tylko potwierdziła, że jest razem, ale podzieliła się też radosną informacją. Okazuje się, że tegoroczne święta spędzili razem, a już w styczniu rolniczka przeprowadza się do swojego partnera! Co więcej prowadząca Marta Manowska zdradziła marzenia Magdy. Powiedziała za dużo?

Magda i Jakub z „Rolnik szuka żony” nadal są razem!

Magdalena sama nie może uwierzyć w swoje szczęście i zdradziła, że miała nadzieję na znalezienie miłości , ale nie sądziła, że program tak bardzo zmieni jej życie:

Nie przypuszczałam, że tak szybko wszystko się potoczy i zgłaszając się do programu liczyłam na to, ale nie sądziłam, że rzeczywiście mnie to spotka. Przeznaczenie jednak istnieje. – wyznała rolniczka i tak określiła Jakuba: Jest ciepłym dobrym człowiekiem. Jest inteligentny i potrafi zadbać o mnie. Przy nim czuję się spokojna i szczęśliwa.

Magda z „Rolnik szuka żony” wyjaśniła, dlaczego podjęła decyzję o przeprowadzce!

Marta Manowska zapytała wprost rolniczkę: Jak to się stało, że kobieta która mówi – ten, który do mnie napisze musi zdawać sobie sprawę z tego, że przyjeżdża do mnie na gospodarstwo, że się tutaj przeprowadzi? Magda najwyraźniej spodziewała się takiego pytania i odpowiedział wprost z uśmiechem na twarzy:

Można sobie planować, można myśleć, a Cię trafia i po prostu wszystko się zmienia. Myślałam, że tam jest moje miejsce, wiedziałam gdzie stanie mój dom. Myślałam, że tam zostanę już do końca, ale się zmieniło. Tu jednak będziemy tworzyć nasz dom – powiedziała o domu Jakuba.

Rolniczka nie pozostawia też złudzeń, że to Kuba zdecydował, że będą mieszkać u niego. W przeciwnym razie ich związek nie miałby szans na przetrwanie. Wygląda na to, że uczucia Magdy są bardzo silne skoro zdecydowała się porzucić dotychczasowe życie i przeprowadzić w zupełnie nowe miejsce, podążając za uczuciem:

Kuba też sprawę jasno postawił i od samego początku zapytał, czy widziałabym możliwość przeprowadzenia się. I wtedy zaczęliśmy naszą znajomość. Zaczęliśmy ją rozwijać, bo gdybym powiedziała, że nie było sensu sobie nadziei robić.

Kuba zdradził, kiedy Magda planuje się do niego przeprowadzić!

Marta Manowska po raz kolejny w trakcie rozmowy z parą podkreśliła, że szybko się to wszystko dzieje i przypomniała, że tego właśnie chciała Magda:

Szybko się to wszystko dzieje! Tak jak chciałaś, jak marzyłaś: jak będzie dobrze to na Boże Narodzenie pierścionek, a potem zaraz ślub i dziecko! Powiedziałam to, ale tak było!

Czyżby prowadząca „Rolnik szuka żony” zdradziła ich wspólne plany? Wygląda na to, że plotki o ciąży nadal pozostają w sferze przypuszczeń. Ani Magda ani Kuba nie poruszyli tego tematu! Już wiadomo, że Magda chciała do końca roku zostać w domu rodzinnym, ale już w styczniu planują zamieszkać razem, co zdradził Kuba w odpowiedzi na pytanie o przeprowadzkę:

Madzia powiedział, że do końca roku chciałaby u siebie, także 2 stycznia przyjeżdżamy.

Trzymacie kciuki za tę parę?

screen "Rolnik szuka żony"

screen "Rolnik szuka żony"

screen "Rolnik szuka żony"