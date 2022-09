Kamila i Adam z "Rolnik szuka żony" to jedno z największych zaskoczeń 8. edycji! Widzowie nie mieli wątpliwości, że rolniczka wybierze statecznego i dojrzałego Tomasza, ale... w ostatniej chwili zmieniła zdanie, kiedy okazało się, że Adam wstał rano, aby pomóc jej w codziennych obowiązkach. Zdziwienia decyzją Kamili nie ukrywał też Janek , który wymownie ją skomentował. Teraz pojawiają się kolejne sugestie, że relacja Kamili i Adama jednak nie przetrwa. O co chodzi? Zobaczcie... Kamila z "Rolnik szuka żony" 8 jednak nie będzie z Adamem po programie? Kamila i Stanisław z "Rolnik szuka żony" to zdecydowanie najbardziej kontrowersyjni uczestnicy 8. edycji. Internauci nie mają wątpliwości, że choć deklarują znalezienie miłości wcale tego nie okazują. Kamila zszokowała widzów swoim wyborem, a tymczasem internauci po raz kolejny sugerują, że nie będzie z żadnym ze swoich kandydatów . Przecież oni nie są razem, widać na instagramie Adama - pisze jeden z internautów. Inny dodaje: Rano się obudzi i powie że jednak źle wybrała To jednak nie jedyny taki głos! Fani programu uważają, że Kamila w finale "Rolnik szuka żony" wystąpi jako singielka i nie będzie z żadnym z kandydatów, których zaprosiła do gospodarstwa. myślę że chyba z (...) się nie dogadał.. właśnie dlatego wybrała Adama, bo tak naprawdę to ona żadnego nie chciała. Z tej mąki chleba nie będzie Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 8: Janek zszokowany wyborem Kamili. Zaskakujący komentarz! Już wcześniej w sieci pojawiały się zdjęcia Kamili, która imprezowała z przyjaciółką w jednym z warszawskich klubów , a były uczestnik programu z 2. edycji ujawnił, że piękna rolniczka nie będzie z żadnym ze swoich...