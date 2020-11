"Rolnik szuka żony": To przez Magdę Martyna i Dawid się nie dogadali? Uczestniczka odpowiedziała na zarzuty widzów

Dawidowi nie poszczęściło się w "Rolnik szuka żony". Z żadną z kandydatek nie stworzył dłużej relacji, a dziewczyny zrezygnowały z show jeszcze przed rewizytami. Rolnik najbardziej nie może pogodzić się z odejściem Martyny.

Osiem lat ponad czekałem na taką dziewczynę - mówił.

Z kolei Magdzie, której sam podziękował za udział obrywa się od internautów. Pojawiły się głosy, że to właśnie ona jest winna temu, że Martyna nie dała szansy Dawidowi, co doprowadziło go do rozpaczy!

Jak na taki zarzut zareagowała Magda?

"Rolnik szuka żony": Magda zniszczyła relację Dawida i Martyny?

Dawidowi wciąż trudno pogodzić się z sytuacją, która spotkała go w programie "Rolnik szuka żony". Zgłaszając się do programu, wiązał duże nadzieje z tym, że odnajdzie swoją miłość. Teraz bardzo trudno jest mu znieść porażkę.

Dawid był tak załamany, że nawet strach miałem o niego, bo to emocjonalnie przeżywa, my z nim - mówił jego ojciec w ostatnim odcinku

Dawid obwinia się za niepowodzenie w kontaktach z Agnieszką, Magdą i Martyną. Najbardziej nie może przeboleć jednak straty tej ostatniej. Decyzja Martyny o odejściu z programu zdziwiła nawet rodziców rolnika, ponieważ po rozmowie z nią byli pewni, że będzie z ich synem szczęśliwa.

Podczas odwiedzin Marty Manowskiej, Dawid nie potrafił powstrzymać łez:

To nie tak miało wyglądać - mówił.

Wiadomo jednak, że Martyna i Dawid utrzymują kontakty. Widzowie zastanawiają się, czy może jednak coś ich łączyć. "Martyna Cię wystawiła, ale zdjęcie lajkuje" - zastanawiała się jedna z fanek programu. Inna z kolei niepowodzenie w relacji Martyny i Dawida przypisuje działaniom Magdy:

Ładnie buntowałaś Martynę przeciw Dawidowi i nieźle z ta druga namieszałyście Dawidowi. Cwaniary , czepiałyście się, że ją faworyzował i knułyście.

Odrzucona kandydatka Dawida postanowiła nie pozostawić tego zarzutu bez odpowiedzi:

witam❤️ proszę podać mi dowód na to, że buntowałam Martynę przeciwko Dawidowi. 😉 PS. Proszę pamiętać, że to tylko telewizja 🙊🤷‍♀️❤️

Myślicie, że Magda mogła mieć wpływ na zmianę decyzji Martyny? Czy to faktycznie tylko niefortunne żarty ze strony Dawida tak bardzo odwróciły sytuację?

Już nie możemy doczekać się świątecznego odcinka "Rolnik szuka żony", ponieważ to właśnie wtedy dowiemy się, jak potoczyły się losy wszystkich uczestników po programie.

Internauci zarzucają Magdzie, że to przez nią Martyna zmieniła zdanie, co do Dawida. Uczestniczka nie zgadza się z tymi zarzutami.

Dawid wciąż nie może się pogodzić z odejściem Martyny. Przyznał, że to właśnie ona jest kobietą, na którą czekał. Bardzo przeżył odtrącenie. W ostatnim odcinku nie brakowało łez i poczucia winy.