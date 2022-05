Katarzyna Cichopek zachwyca się Kamilą z "Rolnik szuka żony"! "Jestem pod wrażeniem..."

Kamila z "Rolnik szuka żony" niemalże od początku programu musiała mierzyć się z krytyką widzów. Fani programu zarzucali jej, że przyszła wypromować gospodarstwo i nie zależy jej na znalezieniu miłości. W sieci pojawiały się setki komentarzy, że rolniczka jest zbyt wyniosła i nie potrafi się otworzyć na mężczyzn, którym sama dała szansę. W ostatnim czasie internauci jednak dość radykalnie zmienili zdanie na temat Kamili. - Co tu dużo mówić klasa sama w sobie 👏👏👏 - Wasze 5 minut trwa i wykorzystać trzeba to dobrze 😉 - pisali w sieci Czym rolniczka zaimponowała widzom? "Rolnik szuka żony": Kamila zachwyciła internautów Kamila z "Rolnik szuka żony" zdobyła sporą popularność dzięki udziałowi w programie. Pobiła rekord listów, a o jej serce starało się aż 500 kandydatów . Ostatecznie piękna rolniczka nie znalazła miłości w show. Widzowie z odcinka na odcinek nastawiali się do niej coraz bardziej sceptycznie, zarzucając jej, że zamiast miłości, szukała pracownika a jej randki wyglądały jak rozmowy kwalifikacyjne . Kamila z "Rolnik szuka żony" zapewniała jednak, że naprawdę podchodziła do relacji z uczestnikami poważnie. Ostatecznie jednak nie zdecydowała się kontynuować relacji z żadnym z zaproszonych na gospodarstwo panów. Wygląda na to, że Adam jednak bardzo szybko znalazł nową miłość! Fani są pewni, że związał się z Teresą , kandydatką Stanisława, a dowodem miały być ich wspólne zdjęcia z imprezy, która miała miejsce po emisji finałowego odcinka. Sami zainteresowani jednak nie odnieśli się oficjalnie do tych plotek. Z kolei Tomasz oraz Janek podobnie jak Kamila, wciąż pozostają singlami. Kamila podczas emisji "Rolnik szuka żony" musiała mierzyć się...