Wielki dzień dla Ady i Michała z "Rolnik szuka żony" nadejdzie już niedługo, bo w te wakacje para stanie na ślubnym kobiercu. Niedawno przyszła panna młoda wybrała suknię ślubną, a teraz narzeczeni poszli o krok dalej i podjęli też decyzję w sprawie kolejnych szczegółów ślubu i wesela. Zapowiada się naprawdę idealny dzień.

Reklama

Ada i Michał z "Rolnik szuka żony" przygotowują się do ślubu

Adrianna była jedną z kandydatek Michała w 9. edycji "Rolnik szuka żony", a od czasu programu pozostają nierozłączni. Szybko stało się również jasne, że zakochani zamierzają się pobrać, a teraz kandydatka Michała z "Rolnik szuka żony" pokazuje kolejne szczegóły dotyczące przygotowań do ślubu. Niedawno Ada z "Rolnik szuka żony" opowiedziała o sukni ślubnej, którą wybrała, a wcześniej podzieliła się z fanami wzorem ślubnych zaproszeń i personalizowanymi dekoracjami.

Teraz wygląda na to, że przed narzeczonymi kolejny ważny etap planowania ważnego dla nich dnia - Michał i Ada z "Rolnik szuka żony" wybrali się na degustacje tortów weselnych, by wybrać taki, który najbardziej przypadnie im do gustu.

- Jedziemy na degustację tortów - napisała Adrianna z "Rolnik szuka żony" na InstaStories.

Instagram @xxadrienne

Zobacz także: Adrianna z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła fryzurą. Metamorfoza przed ślubem

Wygląda na to, że narzeczonym udało się sprawnie podjąć decyzję w sprawie słodkiego elementu wesela, bo już niedługo później Ada z "Rolnik szuka żony" podzieliła się wieściami na temat tego, że tort został już wybrany!

- Tort wybrany, umowa podpisana - zdradziła narzeczona rolnika.

Choć Ada i Michał z "Rolnik szuka żony" nie pokazali wybranego tortu, zdecydowali się na słodkości z lokalnej cukierni przygotowującej torty na imprezy okolicznościowe.

Instagram @xxadrienne

Sama właścicielka cukierni, która będzie przygotowywać weselny tort Ady i Michała z "Rolnik szuka żony", przyznaje:

- Nie mogę się już doczekać tej realizacji - napisała na Instagramie.

Mogłoby się wydawać, że ślub i wesele Adrianny i Michała z "Rolnik szuka żony" są już zaplanowane w każdym calu. Okazuje się jednak, że para planuje pozwolić sobie na odrobinę spontaniczności - nie ma zamiaru ćwiczyć specjalnego układu do pierwszego tańca jako małżeństwo.

- Podjęliśmy decyzję, że nie będziemy przygotowywać specjalnego układu, po prostu zatańczymy. Będzie naturalnie i spontanicznie. A Michał bardzo dobrze tańczy - wyznała niedawno Adrianna z "Rolnik szuka żony" w rozmowie z "Faktem".

Instagram @tyszk.mi

O ślubnych planach Ada i Michał z "Rolnik szuka żony" mieli też okazję opowiedzieć niedawno w "Pytaniu na śniadanie". Przyszła panna młoda zdradziła wówczas, że planuje wesele w stylu glamour. Co więcej, na ceremonii ma pojawić się także prowadząca show TV, Marta Manowska. Jak dokładnie będzie wyglądała cała uroczystość? Mamy nadzieję, że państwo młodzi podzielą się relacją już niebawem!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin pokazała byłego partnera. Tata Stefanii przyjechał na występ córki