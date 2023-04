Adrianna z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła fryzurą. Metamorfoza przed ślubem

Adrianna z "Rolnik szuka żony" 9 zaskoczyła odważnym makijażem, a jej obserwatorki błyskawicznie zareagowały i piszą wprost, że lepiej wygląda w naturalnej wersji. "Tu wyglądasz na 10 lat więcej" - dodała jedna z internautek. Faktycznie tak mocny makijaż nie pasuje Adriannie? Narzeczona Michała odpowiedziała! Adrianna z "Rolnik szuka żony" 9 zaskoczyła w nowej odsłonie. Aż trudno ją rozpoznać Adrianna w 9. edycji "Rolnik szuka żony" znalazła miłość i tuż przed finałem przyjęła oświadczyny Michała. Para obecnie mieszka wspólnie na gospodarstwie rolnika, a Ada nie ukrywała, że choć decyzja o przeprowadzce nie była łatwa, to podjęła ją dość szybko. Po zakończeniu przygody z programem Adrianna i Michał z "Rolnik szuka żony" udzielili kilku wywiadów i opowiedzieli m.in o swoich zaręczynach, a także odnieśli się do plotek na temat ciąży. Ostatnio narzeczona rolnika jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie została porównana do nawet Anny Bardowskiej, na co dość kąśliwie odpowiedziała . Teraz Adrianna pokazała nowe zdjęcie, a fanki piszą, że trudno ją rozpoznać. Pod nowym zdjęciem Adrianny pojawiło się kilka pozytywnych komentarzy: - Pięknie wyglądasz, jak modelka 🔥 Piękna ♥️♥️ Dominują jednak głosy, że mocny makijaż nie pasuje do delikatnej urody uczestniczki programu "Rolnik szuka żony"... Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez 𝑨𝒅𝒓𝒊𝒂𝒏𝒏𝒂 𝐽𝑎𝑠𝑖𝑎𝑐𝑧𝑒𝑘 (@xxadrienne) Zobacz...