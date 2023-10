Stanisław swoim udziałem w "Rolnik szuka żony" budził wiele emocji. Wielu fanów miało mu za złe, że nie potrafił otworzyć się na miłość, gdy na jego gospodarstwie pojawiły się Ola, Roksana i Teresa. Rolnik odesłał panie do domów dopiero tuż przed rewizytami. W finałowym odcinku 8. edycji Stanisław potwierdził jednak, że jego serce jest już zajęte. Opublikował w sieci także pierwsze oficjalne zdjęcie z ukochaną i wyznał, że poznali się niedługo po wyjeździe kamer. Czy czas na kolejny krok w związku? Stanisław z "Rolnik szuka żony" zdradził nam, czy planuje zamieszkać z nową ukochaną.

"Rolnik szuka żony": Stanisław o wspólnym zamieszkaniu z Anią

Stanisław z "Rolnik szuka żony" poznał swoją dziewczynę Anię, tuż po zakończeniu nagrywek do programu TVP. Jego pierwsze zdjęcie z ukochaną wypłynęło do mediów jeszcze w trakcie emisji programu. W ostatnim wywiadzie z Party.pl, rolnik skomentował tę sytuację:

Zdjęcie wypłynęło z mojego Facebooka, na którym mam bardzo mało znajomych, może 50, 60 osób, dlatego w tym wszystkim bardzo mnie to zastanawiało, kto to podesłał. Na początku troszeczkę byłem zniesmaczony tym, że ktoś okazał się szują po prostu.

Na szczęście dziś Stanisław i Ania nie muszą się już ukrywać. Okazuje się, że zakochanych na co dzień dzieli ponad godzina drogi autem i w związku z tym widują się tylko w weekendy. Rolnik w wywiadzie z Party, zdradził, że już planuje wspólne zamieszkanie z partnerką, a jej przeprowadzki do swojego nowego domu nie wyklucza jeszcze w tym roku! W dodatku Ania ma duży wpływ na remont i urządzanie nowego lokum rolnika. Nie bez powodu? Zobaczcie, co zdradził nam Stanisław z "Rolnik szuka żony" i obejrzyjcie nasz wywiad.