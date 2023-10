Stanisław zapadł w pamięci widzom programu "Rolnik szuka żony". Uczestnik ósmej edycji show wzbudził skrajne emocje fanów show. Nie jest tajemnicą, że nie wszyscy go polubili, chociaż sam uważa, że twórcy nie do końca pokazali jego prawdziwe oblicze. Do podobnych wniosków doszła duża część internautów, która z sympatią obserwuje go w mediach społecznościowych, gdzie dał się poznać jako uśmiechnięta i pełna pozytywnej energii osoba.

Widzowie programu "Rolnik szuka żony" po emisji ostatniej edycji programu TVP1 nadal śledzą losy Stanisława i są ciekawi, jak przebiega budowa jego nowego domu. Uczestnik zdradził nam kilka interesujących szczegółów. W dodatku wyszła z niego dusza prawdziwego romantyka!

"Rolnik szuka żony": Stanisław opowiedział, jak będzie wyglądał jego nowy dom

Niedawno Stanisław z programu "Rolnik szuka żony" zgodził się na rozmowę z naszą reporterką. Uczestnik show TVP1 przyznał, że miał nadzieję na wcześniejsze zakończenie budowy domu. Niestety - jak to często bywa w takich przypadkach - cały proces znacznie się wydłużył. Na efekty końcowe Stanisław będzie musiał czekać jeszcze około pół roku. Zdradził, jak przebiegają prace.

Potrafi się bardzo przedłużać. Na początku tego roku, kiedy już wiedziałem o przeprowadzce, plany były takie, że cały dom będzie już wyremontowany. (...) Na tę chwilę mamy prawie całą łazienkę zrobioną i powiedzmy połowę kuchni - zdradził.

Udzielając wywiadu naszej reporterce, Stanisław pokazał swoją romantyczną i uczuciową stronę. Choć z zadowoleniem mówił o tym, jak będzie prezentował się jego nowy dom, podkreślił, że jednak najważniejsze jest to, by mieć przy sobie najbliższą osobę. Miał na myśli oczywiście swoją partnerkę.

Dom przede wszystkim tworzą ludzie. (...) Dla mnie po prostu najważniejsze jest to, by mieszkać tam ze swoją kobietą i cieszyć się. Wspólnie sobie robić kawę, przynosić ją do łóżka. I to jest tak naprawdę istotne - dodał.

Stanisław przyznał, że często otrzymuje pytanie o to, ile metrów kwadratowych będzie miał jego dom. Rozmawiając z naszą reporterką, uczestnik programu ujawnił, ile będzie miał miejsca. Opowiedział też o tym, na jaki styl postawił i jaki wkład w to miała jego ukochana. Szczegóły poznacie, oglądając nasz materiał wideo.

