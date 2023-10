Odkąd Stanisław pojawił się w programie "Rolnik szuka żony", wywołał niemałe zamieszanie. Widzowie byli zachwyceni młodym, energicznym rolnikiem. Później okazało się jednak, że nie tak go sobie wyobrażali, jak został przedstawiony w miłosnym hicie TVP. Mężczyzna założył więc instagramowe konto, aby pokazać, jaki jest poza kamerami, które bardzo go stresowały. Teraz po zakończeniu show mężczyzna coraz bardziej otwiera się na media. W rozmowie z naszą reporterką postanowił odnieść się do plotek na temat swojej byłej narzeczonej. Sprawdźcie, co zdradził nam Stanisław!

Reklama

"Rolnik szuka żony": Stanisław o byłej narzeczonej "Gdzieś to uciekło..."

Stanisław był jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników w programie "Rolnik szuka żony". W trakcie emisji odcinków zdecydował się założyć instagramowe konto, aby pokazać widzom, że wcale nie jest taki, jakim widzą go w telewizji.

Młody rolnik w programie nie zdecydował się wybrać żadnej z kandydatek. Przez długi czas w sieci huczało od plotek, że Stanisław zdecydował się wrócić do swojej byłej narzeczonej. Jednak niedługo po zakończeniu show, mężczyzna pochwalił się nową partnerką - Anią, którą poznał dzięki znajomym, tuż po zakończeniu programu "Rolnik szuka żony". Teraz Stanisław zdecydował się, opowiedzieć reporterce Party.pl, jak wyglądają jego relacje z eks-narzeczoną.

- Tak, byłem zaręczony. Najprościej mówiąc, nie było nam po drodze, przestaliśmy się dogadywać. Gdzieś to uciekło - powiedział Stanisław.

Reklama

Tylko nam zdradził, czy nadal przyjaźni się z byłą narzeczoną oraz czy utrzymują kontakt. Więcej dowiecie się oglądając nasze wideo.