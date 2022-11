"Rolnik szuka żony": Siostra Kamili to była żona Kamila z "Love Island"?! Zaskakujący komentarz! 

Joanna z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories odpowiedziała na pytania fanów o kulisy programu TVP. Jeden z internautów zapytał wprost, czy ciągniki, które widzowie widzieli na gospodarstwie Kamila były "podstawione". Joanna zareagowała i zdementowała informacje, że to telewizja dostarczyła maszyny na czas nagrań, przyznała jednak, że rzeczywiście nie wszystkie sprzęty należały do rolnika. Sprawdźcie, o co chodzi! Joanna dementuje plotki dotyczące programu "Rolnik szuka żony" Joanna jest jedną z uczestniczek najnowszej, ósmej edycji "Rolnik szuka żony". W programie walczyła o serce Kamila. Jak już wiemy, Kamil właśnie z Joanną zdecydował się stworzyć szczęśliwy związek. W jednym z ostatnich odcinków programu Kamil oficjalnie ogłosił, że chce być ze swoją wybranką. Fani "Rolnik szuka żony" mocno im kibicują i chyba wszyscy mają nadzieję, że po wielkim finale para ogłosi, że wciąż są razem. Teraz Joanna za pośrednictwem Instagrama chętnie odpowiada na pytania internautów o jej udział w programie TVP. Pojawiło się również pytanie o "podstawione" ciągniki na gospodarstwie Kamila! Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Joanna próbowała swoich sił w modelingu. Tak wyglądała kandydatka Kamila! Partnerka Kamila zdradziła m.in. czego obawiała się idąc do programu. - Najbardziej chyba hejtu, który w sumie teraz na mnie w żaden sposób nie działa - odpowiedziała Joanna. A jak zareagowała na pytanie o maszyny na gospodarstwie Kamila? Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Wybranka Kamila, Asia, szczerze o uczestnikach! Co myśli o Kamili i Stanisławie? - Ciągniki u Kamila były podstawione? - zapytał jeden z...