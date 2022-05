"Rolnik szuka żony": Roksana pokazała ślubne zdjęcie: "Piękny, duży bukiet"

Ilona z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że po rozstaniu z Adrianem zaczęła spełniać swoje marzenia i w końcu robi to, co kocha. Uczestniczka 6. edycji prowadzi własną stadninę "Wymarzona stajnia" i w mediach społecznościowych pokazuje, jak wygląda jej codzienność. Co ciekawe, blond piękność ostatnio coraz częściej zaskakuje zdjęciami z randek. Teraz złożyła wyjątkowe życzenia jednemu z uczestników. Nie uwierzycie, o kogo chodzi! Ilona z "Rolnik szuka żony" złożyła życzenia innemu uczestnikowi i pokazała ich wspólne zdjęcie! Kilka miesięcy temu pojawiła się informacja, że Ilona i Adrian z "Rolnik szuka żony" rozstali się. Od tego czasu w życiu rolniczki sporo się zmieniło i uczestniczka zaczęła nowy etap swojego życia. Dziś jest szczęśliwa, realizuje swoje pasje i w mediach społecznościowych pokazuje zdjęcia z randek , a to oznacza, że w jej życiu najwyraźniej pojawił się ktoś jeszcze. Teraz Ilona w relacji na InstaStory pokazała zdjęcie z Jakubem, byłym partnerem Ani z 6. edycji "Rolnik szuka żony" i złożyła rolnikowi wyjątkowe życzenia urodzinowe. Sto lat!!! Kubuś Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Kamila zszokowana zachowaniem adoratorów! "Niektórzy posuwali się do tego..." Ilona i Jakub byli wśród zaproszonych gości na ślubie Natalii z "Rolnik szuka żony". Wtedy Ilona była jeszcze partnerką Adriana i jako pierwsza opublikowała w sieci zdjęcia z wesela. Teraz złożyła Kubie życzenia urodzinowe i opublikowała piękną fotografię. Ilona i Kuba wyglądają na tym zdjęciu jak para! Ilona już wcześniej zdecydowała się odpowiedzieć na pytania Internautów i zdradziła wtedy, że po rozstaniu nie utrzymuje kontaktu z Adrianem , ale przyznała też, że najlepsze relacje...