Rolnik szuka żony. Problemy na budowie nowego domu Ani i Grześka Bardowskich! "Ciężko mi się z tym pogodzić" przyznała żona rolnika

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" zdradziła, co nie spodobało się jej na budowie nowego domu! Żona Grześka opublikowała na youtube.com nowy film, w którym opowiedziała o czymś, co całkowicie ją zaskoczyło i z czego naprawdę nie jest zadowolona. Okazuje się, że nie tak wyobrażała sobie schody w swoim wymarzonym gniazdku. Sprawdźcie, co się stało!

Ania Bardowska szczerze o nowym domu

Wiosną tego roku Ania i Grzesiek Bardowscy, którzy poznali się na planie drugiej edycji "Rolnik szuka żony", ogłosili, że wkrótce rozpocznie się budowa ich własnego gniazdka. Dziś ich dom ma już skończony dach, a ostatnio Ania i Grzesiek wybierali okna. Para od kilku miesięcy relacjonuje w sieci, jak wyglądają prace na budowie i do tej pory byli z wszystkiego bardzo zadowoleni. Niestety, teraz Ania przyznała, że jest coś, co ją bardzo zaskoczyło i z czego naprawdę nie jest zadowolona. O co chodzi? O schody! Ostatnio fachowcy zrobili schody, które nie spodobały się Ani. Dlaczego?

Powiem wam, że tymi schodami jestem rozczarowana. To jest pierwsza rzecz na budowie, którą naprawdę jestem zaskoczona niemile i to nie chodzi o wykonanie bo pan który robił te schody zrobił to super, tylko po prostu projekt mnie zaskoczył. Ja byłam pewna, że będzie bieg schodów, normalny spocznik i następny bieg, a tutaj mamy tak, że na tym spoczniku też są schody. Inaczej sobie to wyobrażałam, ciężko jest mi się jeszcze z tym pogodzić, ale po prostu tutaj nie ma miejsca, żeby zrobić inne schody- przyznała Ania Bardowska. (...) tak musi być, muszę to zaakceptować- dodała.

Pod filmem internauci ruszyli ze wsparciem i zapewniali, że schody z pewnością będą świetne!

- Te schody po wykonczeniu beda super wygladaly;)

- Ania dziewczyno schody są super 👍

- Schody nie są dramatem, też takie mamy w domu i ani razu nie byli żadnej kraksy, więc luz ;)- komentują fani.

Zobaczcie, jak wyglądają schodu w nowym domu Ani i Grześka Bardowskich!

Ania Bardowska zdradziła, że nie jest zachwycona schodami w nowym domu.

Żona Grześka nie ukrywa, że nie tak je sobie wyobrażała.

