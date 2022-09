"Rolnik szuka żony": Premiera 9. edycji znów przełożona! 

Wielki finał ósmej edycji "Rolnik szuka żony" zbliża się wielkimi krokami. Już w najbliższą niedzielę, 5 grudnia, widzowie Telewizyjnej Jedynki zobaczą ostatni odcinek programu i właśnie wtedy okaże się, jak potoczyły się losy Elżbiety, Kamili, Stanisława, Krzysztofa i Kamila. Dziś chyba wszyscy fani zastanawiają się, czy w finale dowiemy się, że Joanna i Kamil są już po zaręczynach. Teraz okazuje się, że odpowiedź na to pytanie producenci najwyraźniej zdradzili już zwiastunie finałowego odcinka "Rolnik szuka żony"! Joanna i Kamil w finale "Rolnik szuka żony" Joanna i Kamil poznali się na planie ósmej edycji "Rolnik szuka żony". Początkowo o serce rolnika walczyły trzy kandydatki: Iza, Joanna i Justyna, jednak dziś w programie została już tylko Joanna. Miedzy Joanną a Kamilem pojawiło się prawdziwe uczucie. Uczsetnicy hitu TVP nie ukrywają, że są w sobie zakochani i już snują plany na wspólną przyszłość. Ostatnio fani "Rolnik szuka żony" zastanawiali się nawet, czy młody rolnik nie oświadczy się swojej partnerce w przedostatnim odcinku programu. Jak już wiemy, para wybrała się na romantyczną randkę podczas której padło wiele pięknych wyznań - jednak Kamil nie poprosił wówczas Joanny o rękę. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Kamil był zauroczony Justyną. Jak komentuje to Joanna? Po emisji przedostatniego odcinka "Rolnik szuka żony" internauci byli przekonani, że do zaręczyn Joanny i Kamila doszło przed nagraniami wielkiego finału ósmej edycji i już za tydzień na dłoni ukochanej rolnika zobaczymy pierścionek zaręczynowy. Ale czy tak rzeczywiście się stało? Kamil poprosił Joannę o rękę? Po emisji ostatniego odcinka "Rolnik szuka żony" widzowie zobaczyli zwiastun finału programu, a w nim...