Paweł z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że rola taty całkowicie odmieniła jego życie i świetnie realizuje się jako ojciec, angażując się w opiekę nad Adasiem. Do niedawna farmer nie pokazywał w mediach społecznościowych twarzy syna, ale ostatnio to się zmieniło! Adaś coraz częściej gości w relacjach swojego taty, a teraz Paweł Bodzianny pokazał ich wspólne zdjęcie i nową fryzurę synka. Wyszło zaskakująco!

Reklama

Paweł z "Rolnik szuka żony" zaskoczył nową fryzurą Adasia!

Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" rozpoczęli już przygotowania do drugiego ślubu, który planowali niemal od razu po skromnym ślubie cywilnym. Teraz para nie ukrywa, że marzą o hucznym weselu i wybrali już nawet miejsce, które ma dla nich symboliczne znaczenie, bo właśnie tam poznali się podczas pierwszej randki w programie. Obecnie Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" oprócz przygotowań skupiają się też na codziennej opiece nad synkiem, który jest prawdziwym oczkiem w głowie. Adaś to uroczy chłopiec i rośnie jak na drożdżach, a teraz najpopularniejszy farmer w Polsce zaskoczył zdjęciem z synkiem i pokazał jego nową fryzurę, żartobliwie dodając:

Fryzura po tacie

Instagram / pawelfarmer

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin pokazała twarz synka. Adaś to cały tata!

Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" ostatnio zdecydował się po raz pierwszy pokazać twarz Adasia i napisał wprost, że nic, co do tej pory robił w życiu nie dało mu tyle radości i szczęścia, co czas z synkiem.

Wiele w swoim życiu robiłem, ale nic nie dało i nie daje mi tyle radości, co chwile spędzane z tym malutkim Człowiekiem - pisał niedawno Paweł na Instagramie.

Instagram/Paweł Bodzianny

Sądzicie, że Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" zdecydują się na kolejne dziecko? Ostatnio rolnik zaskoczył wpisem na temat bliźniaków.

Zobacz także

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin i Paweł Bodzianny będą mieli bliźniaki? "Damy radę" komentuje rolnik

Instagram @marta_paszkin

Instagram @marta_paszkin