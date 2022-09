Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z podzielili się uroczym zdjęciem na Instagramie. Ulubiona para widzów "Rolnik szuka żony" postawiła kolejny, bardzo ważny krok w swoim związku. Do tej pory oboje pomieszkiwali u siebie nawzajem i mówili, że dopiero planują inwestycję w swoją przyszłość. Jednym z testów przed kupnem wspólnego mieszkania było zaangażowanie się pary w program "Dance Dance Dance" na którego potrzeby Marta i Paweł wynajęli razem mieszkanie w Warszawie. Jak się okazuje, życie pod wspólnym dachem tylko przyspieszyło decyzję, o kupnie mieszkania. A co na to fani? Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" chwalą się swoim wspólnym mieszkaniem Para zdecydowała się na kupno mieszkania poza Warszawą. Tyle przynajmniej na razie wiemy. Jego stan pozostawia także wiele do życzenia, ale to akurat nie problem. Dzięki generalnemu remontowi Marta i Paweł będą mogli zorganizować całą przestrzeń po swojemu. Póki co, para pochwaliła się wspólnym zdjęciem, na którym Marta trzyma akt notarialny w dłoni: Mój (no dobra NASZ❤️) jest ten kawałek podłogi🏘 Dziś kupiliśmy nasze wspólne, pierwsze mieszkanie ❤️ Póki co wygląda bardzo źle🙈 ale mam nadzieje, że już niedługo będzie wyglądać pięknie!❤️ - chwali się uczestniczka siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Marta wpadła także na pomysł, że może urządzanie mieszkania stanie się idealnym pretekstem do stworzenia bloga, w którym będzie pokazywać, jak postępują prace: Myślę o tym, żeby założyć bloga i pokazywać Wam postęp prac i jak wygląda przeprowadzka Warszawianki, korpozwierza do @pawelfarmer na wieś🐂Myślicie że to to dobry pomysł❓zaglądalibyście na niego?🧐🥰 - pyta Marta swoich fanów. ...