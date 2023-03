"Rolnik szuka żony": Paweł Bodzianny pokazał wyjątkowe nagranie i rozczulił wyznaniem o rodzinie 

Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" po raz pierwszy opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać całą twarz Adasia. Do tej pory razem z Martą Paszkin chronili wizerunek synka i nie pokazywali jego twarzy w sieci. Teraz to się zmieniło! Fani randkowego hitu są oczarowani małym Adasiem, ale pytają też o reakcję Marty Paszkin... Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" po raz pierwszy pokazał Adasia! Marta Paszkin i Paweł Bodzianny w programie "Rolnik szuka żony" znaleźli miłość i nie ukrywają, że udział w randkowym hicie Telewizji Polskiej odmienił ich życie. Żona farmera ostatnio wyznała, że jest bardzo wdzięczna za to, co wydarzyło się w jej życiu w tym roku, a w szczególności za obecność Adasia. Teraz Paweł Bodzianny opublikował zdjęcie z synkiem i pisze wprost, że nic co do tej pory robił w życiu "nie daje tyle radości, co chwile spędzane z tym malutkim Człowiekiem". Paweł Bodzianny pisze wprost, że udział w "Rolnik szuka żony" odmienił jego życie. - Wiele w swoim życiu robiłem, ale nic nie dało i nie daje mi tyle radości, co chwile spędzane z tym malutkim Człowiekiem❤️ Nie wiem co bym teraz robił, gdybym jakiś czas temu nie odważył się wziąć udziału w programie Rolnik Szuka Żony i nie poznał w nim Marty. Wiem natomiast, że gdyby nie ta decyzja, dziś nie trzymałbym w ramionach Adasia! Farmer zachęca innych, aby wzięli udział w kolejnej edycji "Rolnik szuka żony" i dodaje, że sam będzie namawiał bliską osobę do zgłoszenia. - Jeśli znacie kogoś, kto zajmuje się szeroko pojętą działalnością rolniczą i szuka swojej drugiej połówki, to koniecznie podeślijcie jemu/ jej te stronę zgłoszeniową😉 Ja też będę namawiał kogoś ze swoich bliskich do zgłoszenia się…😉 ...