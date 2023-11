Już za kilka dni kolejny odcinek "Rolnik szuka żony", gdzie na naszych bohaterów czekają randki życia! Jakub zaprosi Annę na romantyczną kolację, Adrian spędzi z Iloną czas nad morzem, a Sławek zaproponuje Marcie spacer po górach. Czy uczestniczki będą zadowolone z propozycji rolników? Niestety, związek Marty i Sławka zawiśnie na włosku! Zobaczcie, co się wydarzy!

Rolnik szuka żony, zwiastun 24 listopada

Finał programu "Rolnik szuka żony" zbliża się wielkimi krokami. W randkowym show zostało już tylko trzech rolników. Ostatnio Marlena i Seweryn zerwali ze sobą przed kamerami. Para nie szczędziła sobie przy tym bardzo przykrych słów. Tym samym, rolnika i 22-latki nie zobaczymy już w kolejnym odcinku programu. Pojawią się dopiero w specjalnym wydaniu z Martą Manowską, gdzie mamy nadzieję wyjaśnią sobie wszystkie przykrości.

U pozostałych bohaterów jest znacznie lepiej, choć widzimy, że związku Sławka i Marty zaczęło się psuć.

- Ciekawe czy jest ciśnienie? - zapyta Sławomir ukochaną na randce. - Biometr niekorzystny. Czujesz to? - odpowie mu Marta.

Przypomnijmy, że jeden z fanów programu twierdzi, że Marta i Sławomir nie są już razem! Podobno rolnik zgłosił się do programu, by zrobić na złość swojej narzeczonej. Gdy z Martą mu nie wyszło, para zdecydowała się wrócić do siebie! Czy w niedzielnym odcinku zobaczymy ostatnią randkę rolnika i uczestniczki? Niestety, między parą nie widać chemii.

A co wydarzy się u Ilony i Adriana oraz Anny i Jakuba? Wydaje się, że miłość między uczestnikami kwitnie i wszystko idzie we właściwym kierunku. Czy w finałowym odcinku rolnicy przyjdą ze swoimi ukochanymi za rękę? Oczywiście bardzo na to liczymy!

Zobacz, co wydarzy się w niedzielnym odcinku programu.

Czy Marta i Sławomir rozstaną się?

