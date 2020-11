Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" pokazała brzuch po porodzie! Pracuje nad formą życia

Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" niedawno po raz drugi została mamą. Teraz na jej Instagramie możemy zobaczyć, jak wygląda gwiazda show TVP po zaledwie kilku tygodniach od porodu! Jesteśmy naprawdę zachwyceni jej formą - tak samo jak jej fani. Ale rolniczka nie ma zamiaru spoczywać na laurach i wygląda na to, że chce zawalczyć o formę życia! Podjęła ku temu już pewne kroki. Zobaczcie sami.

Zobacz także: Dawid z "Rolnik szuka żony" zmienia wizerunek. Fanka: "Bez brody było dużo lepiej"

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" kilka tygodni temu przekazała fanom radosną nowinę o narodzinach córeczki. Bohaterka show TVP nie zdecydowała się jednak poinformować o tym swoich wielbicieli od razu po porodzie, ponieważ dziewczynka urodziła się jako wcześniak.

Ale na szczęście teraz rodzinka jest już w komplecie, a Małgosia powróciła do aktywności w mediach społecznościowych. Co chwila możemy zobaczyć jej nowe zdjęcia, a tym razem rolniczka zachwyciła wszystkich swoją formą po urodzeniu drugiego dziecka! Gwiazda "Rolnik szuka żony" podjęła również decyzję, która z pewnością pomoże jej uzyskać formę życia.

W sobotę zaczęliśmy wspólnie z @paulo_borysewicz treningi, choć na pewno razem nie będziemy zawsze mogli ćwiczyć ze względów logistycznych, chcemy zrobić coś dla siebie. Każdego dnia gonimy, pędem przemierzamy nasze cele, pracujemy owszem fizycznie- ale to nie to samo. Podczas ćwiczeń odkrywam partie ciała, które nie były aktywne - napisała Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony"

Małgosia Borysewicz podkreśliła, że nie dodała tego zdjęcia po to, aby pochwalić się swoją sylwetką po porodzie, ale dlatego, aby za jakiś czas porównać efekty, jakie przyniosą jej treningi.

Nie wrzucam tego zdjęcia, by pokazać jak to wróciłam(nie) do formy, jestem na początku ćwiczeń i za jakiś czas sobie porównamy efekty😎Po prostu cieszę się, że w końcu zrobiłam coś dla swojego zdrowia, nie tylko sylwetki ale też samopoczucia ☺️nie dla kogoś, dla mnie, to już progres. Grunt to zacząć 👍potem jakoś będzie 😁