Małgosia Borysewicz z " Rolnik szuka żony " po drugiej ciąży może pochwalić się rewelacyjną figurą, którą zyskała dzięki treningom, które często pokazywała w relacjach na Instastory . Teraz rolniczka opublikowała nowe zdjęcie, na którym wygląda jeszcze szczuplej. Jej obserwatorki są pod wrażeniem tak świetnej formy. Co ciekawe, Małgosia Borysewicz nie odmawia sobie słodkości i pokazała "bombę kaloryczną", jaką zjadła na deser... Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" znów schudła? Małgosia Borysewicz miłość znalazła w programie "Rolnik szuka żony". Dziś jest szczęśliwą mężatką i mamą dwójki dzieci: Rysia i Blanki. Po drugiej ciąży rolniczka zdecydowała się szybko wrócić do formy i mimo zamkniętych siłowni rozpoczęła indywidualne treningi, które przyniosły spektakularny efekt. Dziś Małgosia Borysewicz może pochwalić się rewelacyjną figurą i nic dziwnego, że eksponuje ją w dopasowanych czy lekko prześwitujących stylizacjach: No jesteśmy ❤️tęskniliśmy 😁ciasteczkujemy się @paulo_borysewicz oczywiście z banoffee pie😍 - napisała na Instagramie Małgosia Borysewicz. Internautki są pod wrażeniem figury rolniczki i nie mogą uwierzyć, że pozwala sobie na słodycze, a mimo to cały czas chudnie! Para idealna, jesteście piękni💖 Takie smakołyki robisz Gosia, a taka szczupła i zgrabna, Paweł tez super wygląda😉👌🙈🔥 Szybko wróciłaś do formy po ciąży i jeszcze takie słodkości pyszne jesz, gratuluję 😍 Wy sami apetyczni jak ciacha😁😍 Pięknie wygladacie!!🔥 Sami spójrzcie na nowe zdjęcie Małgosi Borysewicz. Rolniczka wygląda rewelacyjnie! Zobacz także: Syn Agnieszki i Roberta Filochowskich z "Rolnik szuka żony" skończyl 4 lata! Żona rolnika...