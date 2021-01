"Rolnik szuka żony": Martyna zmieniła kolor włosów. Kandydatka Dawida zachwyca metamorfozą: "petarda!"

Pomimo iż Martyna nie znalazła w programie "Rolnik szuka żony" swojej bratniej duszy, udział w siódmej edycji kontrowersyjnego miłosnego show TVP zapewnił jej ogromną rozpoznawalność. Teraz dziewczynę na Instagramie obserwuje już niemal 35 tys. osób. Zachęcona swoją popularnością ciemnooka piękność, wykorzystując swoje przysłowiowe "pięć minut sławy", ku uciesze fanów regularnie dostarcza im coraz to nowsze zdjęcia. Zaledwie tydzień temu Martyna wyraźnie skróciła swoje włosy, prezentując w sieci swój nowy look. Teraz celebrytka po raz kolejny udała się do fryzjera, który wyczarował na jej pasmach ultramodną koloryzację. Co za metamorfoza!

Martyna z "Rolnik szuka żony" zmieniła kolor włosów

Martyna w siódmej edycji "Rolnik szuka żony" walczyła o uczucia Dawida i choć na początku para świetnie się dogadywała, a dziewczyna była uznawana nawet za jego faworytkę, ich drogi nagle się rozeszły. Powodem było nie tylko ignorowanie przez mężczyznę pozostałych bohaterek show, ale przede wszystkim niezdecydowanie rolnika, co doprowadziło do tego, że Martyna sama zrezygnowała z dalszego udziału w programie.

Choć dziewczyna nie odnalazła miłości w hicie TVP, teraz nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony mężczyzn. Zachęcona nagłym szumem wokół swojej osoby dziewczyna, regularnie publikuje więc w sieci coraz to nowsze treści, eksponując nie tylko swoje smukłe ciało, ale też kuszące selfie.

Zaledwie kilka godzin temu na instagramowym profilu uczestniczki siódmej edycji "Rolnik szuka żony" pojawiło się nowe zdjęcie, na którym celebrytka zaprezentowała swoją nową fryzurę. Martyna wyraźnie rozjaśniła pasma, dodając cerze młodzieńczego blasku.

The blond is back 💁🏼‍♀️ - napisała na Instagramie Martyna.

Reakcja fanów była natychmiastowa:

- Ooo jak pięknie😍🤗 - Petarda 😍🔥 - Pasuje Ci ten kolor. - Wyglądasz tutaj jak Martyna Wojciechowska - czytamy w komentarzach.

Sami zobaczcie, jak teraz wygląda Martyna z "Rolnik szuka żony". W nowym kolorze włosów jej do twarzy?

Wcześniej Martyna stawiała na długie ciemne pasma.

Instagram

Podczas nagrywania "Rolnik szuka żony" poznaliśmy Martynę jako blondynkę z krótkimi włosami i asymetryczną grzywką.