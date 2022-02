"Rolnik szuka żony": Marta zachwyca na gali i nie kryje dumy z Pawła. Zdradziła, kto wybrał jej stylizacje

Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" miała nadzieję na przeprowadzkę w grudniu. To jeszcze możliwe? Teraz zdradziła ostateczny termin przeprowadzki do nowego domu!

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" już niebawem zamieszkają w swoim wymarzonym domu. Para w lipcu pochwaliła się, że aktem notarialnym i poinformowali o zakupie domu do remontu i szybko się okazało, że przeprowadzka odwleka się w czasie. Jakiś czas temu Marta Paszkin pochwaliła się niemal kompletnie urządzonym domem, ale niestety przeprowadzka w wymarzonym terminie nie udała się! Czy uda się zamieszkać w nowym domu jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia? Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" zdradziła czy uda się przeprowadzić do nowego domu na święta! Marta i Paweł poznali się w 7. edycji "Rolnik szuka żony" i nie tylko znaleźli miłość w programie, ale też ogromną popularność, do której przyczynił się również udział w tanecznym show "Dance dance dance". Para już od jakiegoś czasu mieszka razem i obecnie są o krok od przeprowadzki do nowego domu . Ostatnio Marta Paszkin pochwaliła się filmikiem w świątecznym klimacie i zdradziła, że miała nadzieję spędzić ten dzień w nowym mieszkaniu, niestety to się nie udało: Miałam nadzieje, że będziemy mieli najlepszy mikołajkowy prezent i jutro zjemy pierwszy raz śniadanie w nowym domu, ale... na nadziei się skończyło 🙈 - napisała wprost Marta Paszkin na Instagramie. Na szczęście perspektywa przeprowadzki nie jest już taka odległa i Marta z "Rolnik szuka żony" zdradziła, że już w tym tygodniu najprawdopodobniej zamieszkają w nowym domu : Ale być może w tygodniu uda się w nim w końcu zamieszkać 🙏🏻 🏡 Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Wielka chwila u Marty i Pawła! Partnerka rolnika pokazała wymowne zdjęcie Internauci trzymają kciuki za parę i pocieszają rolniczkę, pisząc, że z pewnością uda im się przeprowadzić przed świętami Bożego...