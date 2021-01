Marta z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie kolejne zdjęcie z gospodarstwa Pawła i wygląda na to, że na dobre zadomowiła się już w domu rolnika. Po hucznym Sylwestrze w towarzystwie braci Pawła i ich partnerek przyszedł czas na rodzinny wyjazd w góry. Teraz Marta publikuje kolejne relacje w mediach społecznościowych nie ze swojego domu w Warszawie, ale z Piasecznej, gdzie mieszka Paweł. Czy to oznacza, że Marta przeprowadziła się już do rolnika?

Marta z "Rolnik szuka żony" przeprowadziła się już do Pawła?

Marta i Paweł w kolejnych postach publikowanych w mediach społecznościowych udowadniają, że są razem, a ich relacja staje się coraz poważniejsza. Uczestniczka hitu TVP coraz więcej czasu spędza u rolnika i - jak widać - w jej relacjach na Instagramie ma doskonały kontakt z jego rodziną.

Tym razem Marta pochwaliła się zdjęciem zasypanego śniegiem pastwiska, a w tle widać szkockie krowy należące do Pawła. Niektórzy obserwatorzy pary w komentarzach piszą, że muszą ich odwiedzić. Tym samym sugerują, że Marta jest już stałym bywalcem u Pawła.

Marta widzę że musimy się do Was wybrać żeby zobaczyć śnieg 😅❄️☃️🌨️ Ciesze sie ze Cie z nimi widze😍 Pięknie na tle śniegu wyglądają Baśki 😍 pięknie tam u Was😍

Marta i Paweł niebawem pochwalą się, że zdecydowali się zamieszkać razem? Tylko spójrzcie na nowe zdjęcie kandydatki na żonę rolnika. Widać, że u Pawła czuje się doskonale i pomaga mu w pracy z "Baśkami".

Marta doskonale odnajduje się w gospodarstwie Pawła. Widać, że ich relacja robi się coraz poważniejsza!

screen "Rolnik szuka żony"

Para zdradziła nawet, o co najczęściej się kłócą najczęściej. Ten powód może zaskakiwać.