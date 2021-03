"Rolnik szuka żony": Marta i Paweł szykują się do... ślubu?! Te zdjęcia wywołały spekulacje

W życiu Marty i Pawła z "Rolnik szuka żony" szykują się duże zmiany! Jak ostatnio udało nam się dowiedzieć, para już niedługo razem zamieszka. Teraz, patrząc na ich nowe zdjęcia, którymi pochwaliła się Marta, fani są pewni, że niedługo będą świętować kolejne ważne wydarzenie, czyli... ślub! Tylko spójrzcie na te fotografie!

"Rolnik szuka żony": Marta i Paweł niedługo wezmą ślub?

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny poznali się w 7. edycji "Rolnik szuka żony". Ich miłość kwitnie, a już niedługo będziemy mogli ponownie zobaczyć tą piękną parę w telewizji. Marta i Paweł przygotowują się do tanecznego show, "Dance Dance Dance". Ostatnio po raz pierwszy pozowali razem na ściance, podczas prezentacji wiosennej ramówki TVP. To właśnie wtedy mieliśmy okazję porozmawiać z nimi i zdradzili nam, że wkrótce razem zamieszkają!

Najprawdopodobniej już we wrześniu, Marta przeprowadzi się razem z córeczką do Pawła na wieś. Wygląda na to, że para snuje poważne plany na przyszłość, więc nic dziwnego, że fani myślą już o ich ślubie.

Patrząc na najnowsze zdjęcia tej pary, które pojawiły się na Instagramie Marty, wielbiciele tej dwójki nie mają wątpliwości, że niedługo Marta i Paweł przekażą radosne wieści!

- Marta, wyglądacie jak rodzeństwo!🔥😍😍 z tego będzie ślub, mówię Ci😋😁

- Pięknie razem wyglądacie 😍❤️

- Ale z Was super para , szczęściarze 😍😍😍

- Jak ja się cieszę, że jesteście razem 😍😍😍😍

- Super Para...Jest Miłość i Szczęście 😍😘❤💖

- Ale miło się na Was patrzy 🙂 👏 - piszą fani.

Zobaczcie zatem te przepiękne zdjęcia, którymi pochwaliła się Marta! Myślicie, że niedługo naprawdę dowiemy się o ich ślubie? My oczywiście mocno trzymamy za to kciuki! (Aby zobaczyć kolejne zdjęcie, kliknij strzałkę w prawo).

Dzięki programowi "Rolnik szuka żony", narodziło się już kilka zgranych małżeństw, między innymi Ania i Grzegorz Bardowscy czy Małgosia i Paweł Borysewicz. Mamy nadzieję, że niedługo do tego szczęśliwego grona, dołączą również Marta i Paweł!