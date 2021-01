"Rolnik szuka żony": Marta przeprowadziła się już na stałe do Pawła? "Odnajduję się na wsi"

Paweł z "Rolnik szuka żony" opublikował w sieci nowy film, w którym razem z Martą odpowiada na pytania internautów. Fani chcieli dowiedzieć się m.in. jak dziś wygląda związek jednej z najsympatyczniejszych par, które poznały się na planie programu o poszukujących miłości rolnikach. Sprawdźcie, co zdradzili!

Marta i Paweł wzięli udział w ostatniej edycji "Rolnik szuka żony". Między rolnikiem, a jego kandydatką szybko zaiskrzyło i chociaż przez jeden żart Paweł prawie stracił Martę, to para wszystko sobie wyjaśniła i postanowiła dać sobie jeszcze jedną szansę . W finałowym odcinku programu TVP Marta i Paweł ogłosili, że wciąż są razem. Od tamtej chwili zakochani chętnie pokazują w sieci wspólne zdjęcia i nagrania. Teraz na kanale Pawła na YouTube.com pojawił się nowy film, w którym razem z Martą odpowiadał m.in. na pytania o ich związek!

Internauci byli również ciekawi, jak Marta odnajduje się na wsi.

Ja się odnajduję na wsi dobrze, nie uważam, żebym była typową warszawianką- też nie do końca wiem, kto to jest taki typowy warszawiak, ale jest takie oburzenie często "Ty z Warszawy?". Ja nie mam w ogóle problemu z byciem na wsi. Dla mnie jest to miejsce, w którym można się uspokoić, być w naturze. Owszem czasami może brakować wyjścia do restauracji itd. natomiast na tym nie polega życie i ja mieszkając w Warszawie też nie praktykuję tego jakoś super często- wyznała partnerka rolnika.