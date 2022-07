"Rolnik szuka żony": Marta Paszkin zaskakuje zdjęciem i pisze o połogu

Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" zdradziła, że Paweł obchodzi swoje 40. urodziny. Para pochwaliła się relacją na Instastory z rodzinnego weekendu, uczestniczka hitu TVP po raz pierwszy pokazała też zdjęcie w bikini. A życzenia złożyła... To trzeba zobaczyć! Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" świętuje 40. urodziny Pawła Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" to obecnie jedna z najpopularniejszych par hitu Telewizji Polskiej, która nie pozwala swoim fanom o sobie zapomnieć. Niedawno ogłosili informację o zaręczynach , a teraz wspólnie remontują swój dom i są już na finiszu prac. Tymczasem Marta zaskoczyła wspólnym zdjęciem z Pawłem, które zrobiła podczas remontu i złożyła rolnikowi wyjątkowe życzenia: Ten Przystojniak kończy dziś 40. lat🥳 Jest NAJwspanialszym Facetem na świecie i zasługuje na wszystko, co najlepsze ❤️ Zatem wszystkiego najlepszego @pawelfarmer 💋🎁 // Fotka może średnio „odświętna” ale to właśnie wokół remontu kręci się obecnie nasze życie- tu Paweł pokazywał mi ponad 150- letnie belki, z których sam (!!!) zrobi stół❤️ Taki facet to SKARB ❤️ - napisała Marta Paszkin na Instagramie. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin pozuje nago w pościeli. Tak odważnie jeszcze nie było! Internauci szybko pospieszyli z życzeniami dla Pawła z "Rolnik szuka żony", ale skupili się też na uroczym zdjęciu, które Marta opublikowała w sieci i piszą, że widać miłość między nimi: Jak On na Ciebie patrzy!😍 coś pięknego! Wszystkiego najlepszego!❤️ Ależ on na Ciebie patrzy 😍 Skarb 🔥 spełnienia marzeń oraz realizacji celów postawionych sobie ☺️ wszystkiego NAJ! 🥳 ...