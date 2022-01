Marta Paszkin i Paweł Bodzianny to jedna z najbardziej popularnych par powstałych w programie "Rolnik szuka żony". Uczestnicy poprzedniej, 7. edycji show niedawno przekazali na Instagramie radosną informację - postanowili się zaręczyć! Ogłosił to Paweł, który zdradził, że Marta przyjęła pierścionek zaręczynowy i powiedziała "TAK". Szukał rolnik żony i znalazł ♥️ Cudowna, wyjątkowa - zachwycał się. Teraz para postanowiła odpowiedzieć na pytania fanów. Jedno z nich dotyczyło ślubnych planów. Ujawnili ważny szczegół uroczystości! Zobaczcie, co zdradzili! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska szczerze o budowie domu. "Sporo problemów... trudny temat" "Rolnik szuka żony": Marta i Paweł o ślubnych planach Marta i Paweł najwyraźniej byli sobie przeznaczeni. W programie szybko wpadli sobie w oko, i choć początek ich relacji w "Rolnik szuka żony" nie należał do łatwych , szybko doszli do tego, że muszą być razem. Trafili do finału show, potem wystąpili w "Dance Dance Dance", a niedawno kupili razem mieszkanie , którego remont jest coraz bliżej końca. We wrześniu ogłosili zaręczyny. Jeszcze niedawno sympatyczna para połączona przez program "Rolnik szuka żony" mówiła, że planuje ślub, ale wcale się z tym nie śpieszy. Teraz jednak uroczystość zaczyna nabierać realnych kształtów, co sami potwierdzili odpowiadając na pytania fanów. Zobacz także: Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" zamieszali ze sobą dzięki "Dance Dance Dance". Teraz czas na ślub! Oto, co nam zdradzili Marta i Paweł z "Rolnika" wezmą ślub na zamku? Widzowie "Rolnik szuka żony" pytali parę jak przebiega remont....