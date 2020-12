Rolnik szuka żony. Marta opublikowała nagranie na któryma się za brzuch, a w sieci zawrzało! "Jesteś w ciąży?" pytają internauci. Odpowiedziała! 

Marta z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie krótkie nagranie, które wywołało ogromne emocje wśród internautów! Kandydatka Pawła pozuje trzymając swoje dłonie na brzuchu, a to nie umknęło uwadze fanów, którzy zaczęli podejrzewać, że Marta spodziewa się dziecka! Pojawiły się pytania o ciążę. Marta odpowiedziała!

Marta z "Rolnik szuka żony" odpowiada internautom

Marta bierze udział w najnowszej, siódmej edycji "Rolnik szuka żony" i jest kandydatką Pawła. Kobieta od pierwszego spotkania była faworytką rolnika, który już kilka tygodni temu zdecydował, że to właśnie z nią chce stworzyć związek. W ostatnim odcinku programu widzowie mogli zobaczyć, jak Paweł odwiedza Martę w jej mieszkaniu w Warszawie. Teraz wszyscy fani hitu Telewizyjnej Jedynki zastanawiają się, czy ich związek przetrwał próbę czasu i czy wciąż są razem. Tego dowiemy się z pewnością w finałowej odsłonie show, ale fani już teraz bacznie obserwują profile Marty i Pawła na Instagramie, gdzie chętnie publikują prywatne zdjęcia i nagrania. Ostatnio kandydatka Pawła pokazała w sieci zdjęcie z psem, co wywołało podejrzenia, że zaadoptowała go razem z rolnikiem. Teraz Marta pokazała krótki film na którym pokazuje efekty wizyty u znajomej wizażystki, a w sieci pojawiły się pytania o ciążę! Marta na nagraniu kładzie dłonie na swoim brzuchu, a to wywołało podejrzenia, że spodziewa się dziecka.

- Jesteś w ciąży? :)

- Jesteś w ciąży 😁- komentowali internauci.

Kandydatka Pawła odpowiedziała!

- tak!!! Ale spożywczej🙈- odpowiedziała Marta.

Spójrzcie tylko, które nagranie wywołało takie emocje!

Marta z "Rolnik szuka żony" opublikowała w sieci nowy film.

Marta i Paweł poznali się na planie najnowszej edycji "Rolnik szuka żony".