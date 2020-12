Natalia z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na Instastories odpowiedziała na pytania od fanów programu. Kandydatka Pawła została zasypana pytaniami o jej związek z bratem rolnika. W końcu uczestniczka hitu TVP1 zdecydowała się uchylić rąbka tajemnicy i powiedziała, co ją łączy z Robertem! Są parą?

Natalia z "Rolnik szuka żony" szczerze o relacji z bratem Pawła!

W programie "Rolnik szuka żony" okazało się, że Natalia i Paweł są jak para przyjaciół, ale nie ma między nimi chemii. Ostatecznie rolnik wybrał Martę, w której jest bardzo zakochany, a Natalia zbliżyła się do brata Pawła, Roberta.

Po zakończeniu przygody w programie okazało się, że Natalia odzyskała pewność siebie, a w jej relacjach na Instagramie widać, że jest szczęśliwa - to może być przynajmniej częściowo zasługą Roberta. Oboje cały czas utrzymują ze sobą kontakt, a teraz sama Natalia potwierdziła, że lubi mężczyznę i pieszczotliwie nazywa go "Delicjuszem":

Lubię Delicjusza, lubię się z nim droczyć. Jest trochę złośnikiem i chyba on też mnie lubi. - powiedziała Natalia w relacji na Instastories.

W kolejnym nagraniu dodała tajemniczo: Przyznał się, lubi mnie! To oznacza, że Natalia i brat Pawła z "Rolnik szuka żony" cały czas mają ze sobą kontakt. Wygląda na to, że oboje bardzo się polubili i są duże szanse na związek. To byłby zaskakujący zwrot wydarzeń! Taka sytuacja jeszcze nigdy nie wydarzyła się w programie.

Czy Natalia Kowalczyk i Robert, brat Pawła Bodziannego z "Rolnik szuka żony" nieśmiało potwierdzili swój związek?

Uczestniczka "Rolnik szuka żony" wyjawiła fanom programu, jak zwraca się do brata Pawła. Czyżby to on tak odmienił jej życie?

Na Instagramie Natalii widać, że po programie w jej życiu sporo się zmieniło. Odzyskała pewność siebie i zaczęła wybierać bardziej kobiece stylizacje.