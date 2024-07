Adama i Teresę poznaliśmy w 8. edycji "Rolnik szuka żony". Adam był kandydatem Kamili, a Teresa kandydatką Stanisława. Choć obydwoje nie znaleźli miłości w programie, to jednak jakiś czas temu w mediach pojawiły się plotki, że ta dwójka po zakończeniu udziału w show... została parą! Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Martą Manowską - co prowadząca "Rolnik szuka żony" wie na ten temat?

Adam i Teresa z "Rolnik szuka żony" są parą? To pytanie zadaje sobie wielu fanów programu! Doniesienia na ten temat pojawiły się niedługo po zakończeniu emisji 8. edycji programu, jednak do tej pory nie zostały oficjalnie potwierdzone przez żadną ze stron. Postanowiliśmy zapytać o relację Adama i Teresy Martę Manowską, prowadzącą "Rolnik szuka żony". Odpowiedź gwiazdy była bardzo wymowna!

- Ale to by była piękna para! Teresa jest tak cudowna, ona jest taka delikatna, tak piękna, a "na żywo" to już... A Adam to jest no... taki wariat trochę, ale może to się równoważy dobrze? [...] Fajnie by było! - odpowiedziała Marta Manowska.