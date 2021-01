"Rolnik szuka żony": Marta i Paweł pochwalili się nietypowym prezentem od fana!

Marta i Paweł stali się najsympatyczniejszą parą siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Okazuje się, że mogą liczyć na wsparcie od fanów programu, którzy wierzą w ich uczucie. Marta, która właśnie odwiedziła Pawła w jego gospodarstwie, pochwaliła się na Instastories zdjęciami pięknych prezentów, które otrzymali! Para jest zachwycona wyjątkowym podarunkiem. To prawdzie dzieła...

Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" pochwalili się nietypowym prezentem od fana

Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" po zakończeniu siódmej edycji programu nadal są razem, co udowadniają publikując wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Marta jest też częstym gościem w gospodarstwie rolnika i wygląda na to, że czuje się tam jak w domu. W końcu w świątecznym odcinku oboje poruszyli temat przeprowadzki, a Paweł zdradził, że chcieliby, aby córka Marty poszła do szkoły w pobliżu jego miejsca zamieszkania. Wszystko wskazuje na to, że oboje planują wspólną przyszłość i jak się okazuje mają ogromne wsparcie fanów "Rolnik szuka żony".

Marta pochwaliła się na Instastories zaskakującymi prezentami, które razem z Pawłem otrzymali od mężczyzny, który kibicuje ich relacji. Na nietypowy prezent złożyły się dwa obrazy namalowane na płótnie. Na obu widać Martę i Pawła, którzy wyglądają na bardzo szczęśliwych, a widzowie śledzący siódmą edycję bez problemu przypomną sobie te momenty z programu.

Sami spójrzcie! Wygląda na to, że jeden z fanów programu naprawdę kibicuje Marcie i Pawłowi...

Zobacz także: Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała łazienkę w nowym domu! "To najpiękniejszy etap budowy"!

Instagram

Marta coraz częściej gości w gospodarstwie Pawła.

Para wspólnie nagrywa też filmy na kanał, który rolnik prowadzi w serwisie YouTube.