4 z 8

W ostatnim odcinku zobaczymy też wszystkie kandydatki do serca Adriana. Na plan zdjęciowy przyjadą Agata, Ilona i Wioleta. Do samego końca nie było wiadomo, którą z dziewczyn wybierze rolnik. W niedzielnym odcinku, 10 listopada, Adrian wyznał Marcie Manowskiej, że na jego decyzję wpłynęła Ilona i to właśnie ją wybiera.