Rolnik szuka żony: Małgosia Borysewicz wybrała seksowną mini na wesele, ale to jej mąż przyćmił wszystkich! 

Małgosia Borysewicz to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". W programie rolniczka zdobyła nie tylko popularność i sympatię widzów, ale przede wszystkim znalazła miłość swojego życia. Małgosia związała się z Pawłem, który od samego początku nie ukrywał, że rolniczka jest dla niego ideałem kobiety. Kilka miesięcy po zakończeniu programu zakochani wzięli ślub, a w pod koniec lutego 2019 roku na świecie pojawił się ich syn. Małgosia Borysewicz dość często publikuje w sieci zdjęcia swojej rodzinki- teraz pokazała, jak imprezuje ze swoim mężem! Małgosia z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcia z imprezy Małgosia Borysewicz razem z mężem wybrała się ostatnio na imprezę, wszystko wskazuje na to, że para bawiła się na weselu. Rolniczka zachwyciła swoim wyglądem w błękitnej sukience w kwiatowy wzór. (...) co do zdjęć z imprezy, jesteśmy ludźmi i czasem też z ludźmi się spotykamy 😂i zdarza nam się nawet potańczyć- napisała na Instagramie. Jak kreację Małgosi komentowali internauci? Wszyscy zwrócili uwagę na stylizację rolniczki. - Przepiekna sukienka , gdzie kupiona ? - Gosiu pięknie wyglądasz 😍 - Skąd sukienka? Przepiękna 😍- pisali internauci. Małgosia nie odpowiedziała na pytania o sukienkę, ale jedna z internautek zauważyła, że identyczną kreację można kupić w sklepie internetowym sklepie Varlesca. Cena sukienki to 169,99 złotych. Zobaczcie, jak na imprezie prezentowała się Małgosia Borysewicz! Małgosia pokazała zdjęcia z mężem. Internautki były zachwycone kreacją rolniczki.