Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" błaga o pomoc! Spłonęło gospodarstwo, potrzebne są środki na odbudowę!

Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" zamieściła przejmującą relację, w której zaapelowała do swoich fanów. Potrzebna jest pilna pomoc - w wyniku pożaru spłonęło 110 krów, poważnie uszkodzony został również budynek, czyli obora. Koszty odbudowania takiego gospodarstwa są ogromne, stąd też pojawił się apel rolniczki, aby pomóc osobom, których dotknęła tak wielka tragedia.

Kochani, jest nas tutaj trochę, stąd apel gorący. W gospodarstwie niedaleko nas przydarzył się pożar, spłonęło ok. 110 sztuk bydła mlecznego. Pożar objął również główny budynek, czyli oborę. Sami wiecie, że ta obora kosztuje bardzo, bardzo dużo, dlatego stąd mój apel do Was, aby pomóc temu gospodarstwu, żeby po prostu to gospodarstwo udało się uratować - powiedziała Małgosia Borysewicz w swojej relacji na InstaStory.