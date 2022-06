Małgorzata Borysewicz z " Rolnik szuka żony " 1,5 miesiąca temu po raz drugi została mamą. Córeczka rolniczki przyszła na świat trochę za wcześnie, ale dla szczęśliwych rodziców najważniejsze jest, że Blanka jest zdrowa. Świeżo upieczona mama od czasu do czasu publikuje na Instastories rodzinne zdjęcia, a teraz pokazała urocze zdjęcie Blanki w ślicznej sukience i napisała: Księżniczka - w te sposób zdjęcie córeczki opisała Małgorzata Borysewicz. Dziewczynka rośnie, jak na drożdżach. Zobaczcie... Małgorzata Borysewicz pokazała urocze zdjęcie Blanki Małgorzata i Paweł poznali się w czwartej edycji "Rolnik szuka żony". Widać było, że między parą pojawiło się uczucie i nikt nie był zaskoczony, kiedy rolniczka wybrała właśnie Pawła. Niedługo potem wzięli ślub, a obecnie są rodzicami dwójki dzieci: Rysia i Blanki. Po narodzinach córeczki Małgosia Borysewicz nadal jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i zaskoczyła już zdjęciami swojej świetnej figury . Widać, że po ciążowych kilogramach nie ma ani śladu. A teraz zachwyciła zdjęciem Blanki. Dziewczynka to prawdziwy słodziak! Tylko spójrzcie. To najsłodsze, co dziś zobaczycie! Zobacz także: Rolnik szuka żony. Małgosia Borysewicz pochwaliła się świetną figurą zaledwie kilka tygodni po porodzie! Małgosia Borysewicz od czasu do czasu publikuje na Instagramie urocze zdjęcia z rodziną.