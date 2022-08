Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" pokochała róż i to ten hitowy kolor na lato 2022 rządzi w szafie rolniczki. Najpierw rolniczka zaprezentowała się w boskiej sukience za 29 zł, a teraz pochwaliła się idealnym zestawem na lato za 35 zł. Wszystkie te perełki rolniczka upolowała w Sinsay, a teraz trwają tam letnie wyprzedaże! Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" chwali się szczupłą figurą w zestawie z Sinsay! Małgorzata Borysewicz już podczas udział w programie "Rolnik szuka żony" zaskakiwała przemyślanymi stylizacjami i nie ukrywała, że lubi podkreślać kobiece kształty. Jakiś czas temu rolniczka postanowiła zawalczyć o formę życia i po narodzinach córeczki - Blanki - ćwiczyła pod okiem trenera i częściowo zrezygnowała z glutenu oraz ograniczyła cukier. To wszystko sprawiło, że Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" obecnie może pochwalić się rewelacyjną figurą i coraz chętniej prezentuje w mediach społecznościowych swoje modowe wybory, podkreślające szczupłą sylwetkę. Ostatnio gwiazda randkowego hitu TVP zaprezentowała się w zestawie z Sinsay i choć nie jest to komplet, to rewelacyjnie prezentuje się w takim zestawieniu. Właśnie wystartowały letnie wyprzedaże i teraz stylizację Małgorzaty Borysewicz możecie kupić już za 34 zł, a to dopiero początek obniżek. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Małgosia Borysewicz zrobiła sobie grzywkę. Fani jej nie poznali! Dzianinowe spódnice to prawdziwy hit sezonu. Nie tylko perfekcyjnie podkreślają figurę, ale też pomagają stworzyć zestaw na każdą okazję, dlatego nikogo nie dziwi fakt, że cieszą się tak dużą popularnością. Dzianinową spódnicę z Sinsay w stylu Małgorzaty Borysewicz kupicie na letniej wyprzedaży za 19 zł ! Rolniczka do spódnicy...