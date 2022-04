"Rolnik szuka żony": Łukasz Sędrowski opowiedział o walce z rakiem! 

Łukasz Sędrowski z " Rolnik szuka żony " padł ofiarą wandali. Ktoś zniszczył efekty jego ciężkiej pracy. Straty, które pokazał na Instagramie, szacuje na ok. 10 tys. zł! Co się dokładnie stało? Rolnik opowiedział o tym przykrym doświadczeniu w programie "Pytanie na śniadanie". Zobacz także: Łukasz Sędrowski z "Rolnik szuka żony" pokazał syna. Antek już duży chłopak! Podobny do ojca? Łukasz Sędrowski z "Rolnik szuka żony" padł ofiarą wandali Pole uprawne, z którego utrzymuje się Łukasz Sędrowski, zostało zniszczone! Kierowcy quadów jeżdżąc po jego polu doszczętnie zrujnowali prawie hektar świeżo posianej kukurydzy! Ale zniszczenia to jeszcze nie wszystko, w wypadku kontroli rolnik mógłby stracić swoje dotacje: To są bandyci i szczury, które okradają rolników i robią to z głupoty. Nie pozdrawiam tych chamów! - mówił w wideo opublikowanym na Instagramie. O swoich przykrych doświadczeniach opowiedział w programie śniadaniowym: To była świeżo posiana kukurydza. Zniszczenia są takie, że hektar kukurydzy szacowany jest na 10 000 zł jeżeli urośnie i tyle zostało u mnie stratowane. To zwykła głupota i chamstwo - powiedział w "Pytaniu na Śniadanie". Dodał również, że gdyby ktoś zapytał go o pozwolenie, to może znalazłby rozwiązanie: Gdyby chcieli się dogadać, to jakiś kawałek ziemi może bym pokazał. Łukasz Sędrowski zapowiedział, że wyciągnie konsekwencje: Namierzyłem tych panów. Na polu nie było kamery, ale na drodze była. Radzę uważać takim ludziom, nie jesteście anonimowi. To jest podłe, my rolnicy żyjemy z pracy na roli i zbieramy też paszę dla swoich zwierząt. Jeżeli jest uprawa w 70% stratowana to przy kontroli zagranicznej...