Ona przyjechała dla koleżanki czy dla faceta? To wszystko co pokazała teraz w programie, jest żenujące. Panienki, przyjechały zabłysnąć. No i zabłysnęły, głupotą.

Tata mistrz ,,może to są lesbijki'' hahaha...????????????

Od samego początku chodziła jedną za drugą. Spały razem, masowały się i one same wiedzą co więcej. Widzę pustkę !!!?? Nie przyjechały dla Piotra tylko się pokazać i zdobyć więcej znajomych jak to powiedziała pani Kasia. Przykre bardzo dla Piotra i jego rodziców. Ale czym on się kierował wybierając tę Panie! Tej trzeciej pani co została jeszcze nie rozszyfrowałam, bo była trochę przytłumiona przez obydwie panie, ale też do końca nie widzę jej na wsi ani u boku Pana Piotra- komentowali fani na Facebooku.