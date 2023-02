"Rolnik szuka żony": Kamila zaskoczyła wiadomością w środku nocy. "Było mocne przerażenie"

Kamila z "Rolnik szuka żony" w relacji na Instastory podzieliła się z internautkami bardzo osobistym wyznaniem. Rolniczka nie ukrywa, że jest to dla niej dużym problemem! Fanki gwiazdy randkowego hitu TVP już pospieszyły z radami. Kamila zamierza z nich skorzystać? Kamila z "Rolnik szuka żony" zaskakuje wyznaniem! "Nie mam umiarkowania" Kamila z "Rolnik szuka żony" już podczas wizytówek do programu została okrzyknięta najpiękniejszą uczestniczką w historii show i choć nie znalazła miłości w randkowym hicie Telewizji Polskiej, nadal jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie zdradza, co słychać w jej życiu prywatnym. Kamila z "Rolnika" nie ukrywa, że dba o siebie , a od jakiegoś czasu regularnie ćwiczy na siłowni. Niestety, na drodze do idealnej formy stoi "słabość do słodyczy". Ostatnio Kamila z "Rolnik szuka żony" poinformowała swoje fanki, że to dla niej poważny problem i poprosiła o rady: Moją ogromną słabością są słodycze. Pomimo ciągłej diety, ćwiczeń, nie potrafię zrezygnować ze słodyczy. Moja silna wola jest za słaba. - napisała Kamila na Instastory i poprosiła o sposoby, aby móc sobie z tym poradzić. Uczestniczka 8. edycji "Rolnik szuka żony" dodaje, że problem narasta przy okazji imprez, a jak widać na jej Instagramie w sezonie letnim jest ich całkiem sporo: Nie mam umiarkowania z jedzeniem słodyczy, nie mam uczucia sytości. Na weselach, to ciągle chodzę po ciasto - dodaje rolniczka. Zobacz także: " Rolnik szuka żony": Jessica przeszła ogromną metamorfozę! Aż trudno ją rozpoznać Rolniczka nie ukrywa, że skorzystała z rady, aby nie kupować słodyczy i tego nie robi, ale mimo to, nadal nie udaje jej się skutecznie pożegnać ze słodyczami. Niektórzy piszą by nie kupować i to jest prawda. Ja nie...