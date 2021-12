"Rolnik szuka żony": Kamila szczerze o szybkich zaręczynach Joanny i Kamila! 

Seweryn z "Rolnik szuka żony" zachorował na koronawirusa! Rolnik z szóstej edycji programu w rozmowie z portalem pomponik.pl przyznał, że nie mógł wziąć udziału w nagraniach świątecznego odcinka "Rolnik szuka żony" właśnie ze względu na swoją chorobę. Jakie miał objawy? Co z jego partnerką? Sprawdźcie, co powiedział! Seweryn z "Rolnik szuka żony" walczył z koronawirusem Już od kilku lat w święta Bożego Narodzenia Telewizyjna Jedynka pokazuje specjalne odcinki "Rolnik szuka żony". Pojawiają się w nich uczestnicy wszystkich edycji programu i często ogłaszają radosne wieści o ślubie czy ciąży. W tym roku widzowie również zobaczą specjalny odcinek show, jednak już teraz wiadomo, ze zabraknie w nim Seweryna! Rolnik w rozmowie z portalem pomponik.pl przyznał, że nie mógł zaprosić do siebie kamer ponieważ zachorował na koronawirusa. Niestety, zaraziła się również jego partnerka, Magdalena. Miałem prawie 40 stopni gorączki, której nie dało się zbić. Moja Magda zawiozła mnie do lekarza i po teście okazało się, że to ten wirus. Przez pięć dni miałem gorączkę, a potem przez dwa tygodnie bolały mnie mięśnie i gardło. Moja dziewczyna też zachorowała, straciła węch i smak- wyznał rolnik. Okazuje się jednak, że chociaż para nie mogła wziąć udziału w nagraniach przed kamerami, to udzielili krótkiego wywiadu przez internet. Mimo wszystko chciałem pokazać widzom, że jestem z Magdą szczęśliwy i wszystko co najgorsze już za nami- wyznał w rozmowie z pomponik.pl. Sewerynowi i jego partnerce życzymy dużo zdrowia! Zobacz także: Paweł z "Rolnik szuka żony" oświadczył się Marcie? Fani nie mają wątpliwości! "Widząc reakcję prowadzącej i oklaski" Seweryn i jego partnerka zarazili się...