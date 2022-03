"Rolnik szuka żony": Kamila jest zakochana? Jest komentarz pięknej rolniczki!

Kamila z "Rolnik szuka żony" w najnowszym wywiadzie opowiedziała o swoim ostatnim związku. Okazuje się, że była uczestniczka ostatniej edycji wielkiego hitu Telewizyjnej Jedynki zaraz po tym, jak zakończyły się nagrania programu zaczęła się z kimś spotykać! Sprawdźcie, z kim związała się Kamila. Piękna rolniczka zdradziła również, dlaczego jej związek nie przetrwał próby czasu. Kamila z "Rolnik szuka żony" spotykała się z kimś po programie Kamila wzięła udział w ósmej edycji "Rolnik szuka żony" i od samego początku wzbudzała ogromne emocje wśród fanów programu. Piękna blondynka otrzymała rekordową ilość listów i to w całej historii wielkiego hitu TVP - do Kamili napisała również zainteresowana nią kobieta! Jak już wiemy, Kamila do swojego domu zaprosiła trzech kandydatów: Tomasza, Adama i Janka. W dniu wyborów rolniczka ogłosiła, że chce spróbować stworzyć związek z Adamem, jednak ich relacja nie przetrwała i szybko się zakończyła. Kamila z "Rolnik szuka żony" w wielkim finale nie ukrywała, że ma żal do Adama za to, że nie się o nią nie starał. Adam odpowiedział na zarzuty i zaczął cytować wiadomości, jakie miała do niego wysyłać Kamila. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Adam zdradził, po co zgłosił się do programu! Nie chodziło o Kamilę? Tuż po emisji finałowego odcinka ósmej edycji "Rolnik szuka żony" w sieci pojawiły się plotki, że Adam znalazł swoje szczęście u boku innej uczestniczki programu. Okazało się wówczas, że Adam spotyka się z Teresą, byłą kandydatką Stanisława. Teraz z kolei okazuje się, że po programie również Kamila próbowała ułożyć sobie życie u boku innego mężczyzny! W rozmowie z mediam zdradziła, z kim się...