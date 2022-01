"Rolnik szuka żony 8": Kamila opowiedziała o swoich relacjach z mężczyznami! 

Kamila zrobiła furorę swoim udziałem w "Rolnik szuka żony". Zdążyła się o tym przekonać jeszcze przed oficjalnym poznaniem kandydatów, którzy zgłosili się do programu. Tuż po tym, jak w Wielkanoc wyemitowano odcinek z wizytówkami i możliwością pisania listów, jej dom zaczęli odwiedzać... obcy mężczyźni! Ja powiedziałam, że to było przerażające - wyznała w rozmowie z Pomponikiem Kamila Interweniować musieli pracownicy pieczarkarni. Zobaczcie, co opowiedziała Kamila w nowym wywiadzie. "Rolnik szuka żony": Kamila nachodzona przez obcych mężczyzn O tym, że Kamila Boś będzie miała powodzenie w "Rolnik szuka żony", był przekonany niemal każdy widz programu. W pierwszym odcinku 8. edycji okazało się, że Kamila ustanowiła nowy rekord listów, a chciało poznać ją aż 500 kandydatów! Internauci okrzyknęli ją najpiękniejszą rolniczką ze wszystkich edycji. O tym, jak duże powodzenie będzie mieć w programie, Kamila przekonała się jeszcze przed poznaniem programowych kandydatów. Piękna rolniczka przyznała, że po wyemitowaniu wizytówki w "Rolnik szuka żony" zaczęli przyjeżdżać do niej adoratorzy, co było dla niej bardzo niekomfortowe: Ja powiedziałam, że to było przerażające, że mężczyźni do mnie przyjeżdżali. Broń Boże, nie narzekałam wtedy, ale ja się po prostu bałam tego, że oni do mnie przyjeżdżali, bo to są obcy dla mnie ludzie. (...) Nie wiem, komu otwieram drzwi. Zdarzało się, że będąc w domu nie otwierałam, bo się bałam - przyznała w wywiadzie z Pomponikiem Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8" Kamila pokazała zdjęcie z bratem. To przystojny aktor! Czasami Kamila z "Rolnik szuka żony" o pomoc prosiła swoich pracowników: Byli moi pracownicy,...