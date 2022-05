"Rolnik szuka żony 9": Chcesz wysłać list do Michała T.? Poznaj bliżej niezwykłego rolnika 

Do 18. maja macie okazję dać szansę miłości zgłaszając się do "Rolnik szuka żony". Jeszcze przez niecałe dwa tygodnie możecie nadsyłać listy do rolników, którzy w wizytówkach zaskarbili waszą uwagę. Kto wie, może odnajdziecie miłość życia jak Joanna i Kamil z 8. edycji "Rolnik szuka żony" czy może Ania i Grzegorz Bardowscy, czy Małgorzata i Paweł Borysewiczowie. W poniższym artykule przedstawiamy wam Michała T., który bierze aktualnie udział w 9. edycji "Rolnik szuka żony" i z otwartym sercem czeka na wasze zgłoszenia. Kim jest rolnik, który postanowił postawić wszystkie karty na miłość? Poznajcie go bliżej! Specjalnie dla Party.pl, Michał T. odpowiedział na kilka pytań, by dać się bliżej poznać kandydatkom do swojego serca.

"Rolnik szuka żony 9": Kim jest Michał T.?

W Wielkanoc poznaliśmy wszystkich uczestników "Rolnik szuka żony 9", którzy starają się o udział w programie i chcą znaleźć miłość. Do 18. maja wciąż można wysyłać zgłoszenia do rolników, których marzycie poznać. Aby pomóc wam w decyzji, zadaliśmy rolnikom kilka pytań, abyście mogli bliżej ich poznać. Wywiadu udzielił nam już Tomasz R. z "Rolnik szuka żony 9", który szuka prawdziwej miłości oraz Tomasz W. z "Rolnik szuka żony 9", który opowiedział nam m. in. o wymarzonej randce. Teraz przyszedł czas na kolejnego kandydata!

Michał T. to jeden z najmłodszych rolników "Rolnik szuka żony 9". Mimo tego, że ma dopiero 23 lata, dokładnie wie czego chce w kwestiach miłosnych i jest już gotowy na poważną relację. Michał jest tradycjonalistą i wymarzył sobie dziewczyną z tzw. "czystą kartą". Nie ukrywa, że jego marzeniem jest ślub kościelny. Miał na swoim koncie jeden poważny związek, jednak okazało się, że nie miał przyszłości. Rolnik otwarty jest na nową miłość. By dać się lepiej poznać paniom, które być może jeszcze wahają się czy wysłać swoje zgłoszenie, odpowiedział na kilka pytań w kwestionariuszu Party.pl".

Mat. prasowe

Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 8: Kolejna kandydatka Stanisława jest zakochana! Pokazała zdjęcie z partnerem

Jaki jest Michał T. z "Rolnik szuka żony 9"? Poznaj go bliżej

Moja wymarzona randka to....

Moja wymarzona randka, nie ważne w jakim miejscu by nie była, ważne żeby z osobą, do której coś się czuje. Otoczenie schodzi na drugi plan i planowanie jakiegoś "harmonogramu" randki nie jest dla mnie. Lubię spontaniczność, bo losowe sytuacje, do których nikt się nie przygotowuje pokazują najwięcej o drugiej osobie (tzn. zachowania podczas tych sytuacji).

Mój idealny dzień z partnerką...

Mój idealny dzień z partnerką wyobrażam sobie nad jakąś wodą (staw, jezioro, zalew czy inne morze), gdzie siedzimy sobie naprzeciw siebie, wymieniamy spojrzenia i rozumiemy siebie bez słów... Fajnie by było, żeby to było w jakimś ustronnym miejscu i całą uwagę skupialibyśmy wtedy tylko i wyłącznie na sobie. Lubię spędzać czas na świeżym powietrzu, więc jakiś spacer, rower, wspólna wycieczka motocyklowa także jak najbardziej wchodzą w grę.

Wymień trzy cechy, które chciałbyś mieć wspólne ze swoją partnerką?

- Wspólne poczucie humoru;

- żebyśmy dogadywali się w tańcu, bo bardzo lubię tańczyć i fajnie by było mieć z kim spędzać czas na parkiecie;

- żeby lubiła zwierzęta.

Lubię w sobie/nie lubię w sobie, chciałbym popracować nad:

Lubię w sobie spontaniczność, gdyż to ona doprowadziła mnie do programu. Lubię w sobie punktualność zarazem nienawidzę jak ktoś się spóźnia. Podoba mi się to, że zawsze staram się doprowadzić to, co zaczynam do końca i bardzo nie lubię jak się mnie odciąga od czynności, którą zacząłem. Lubię swoją zaradność, otwartość i pracowitość. Podoba mi się to, że nie poddaje się opinii innych i sam sobie jestem sterem i żaglem. Lubię poznawać różne perspektywy i spojrzenia na daną sprawę. Nie lubię w sobie nadmiernego uporu, bo czasami naprawdę nie potrafię odpuścić. Staram się pracować nad tym swoim uporem tylko niestety ludzie, a ja tu nie jestem wyjątkiem, czasem nie potrafią dostrzec swoich błędów.

Mat. prasowe

Zobacz także: "Rolnik szuka żony". Elżbieta ogłasza na Instagramie: "Rodzinka mi się powiększyła" Pokazała piękne zdjęcie

Moja partnerka oczarowałaby mnie, gdyby...

Moja partnerka miałaby trudne zadanie, gdyby chciała mnie oczarować, gdyż trudno mi wymienić jedną taką rzecz, którą by zrobiła i ja już padam do jej kolan. Staram się raczej patrzeć na całość a nie na jakąś jedną cechę. Bardzo lubię mimo to ładny uśmiech, miłe spojrzenie (więc okulary przeciwsłoneczne odpadają, bo muszę widzieć oczy :D), bezpośredniość i szczerość w rozmowie.

W dobry nastrój wprowadza mnie...

W dobry nastrój wprowadza mnie muzyka, śmieszne memy, pieski mojej siostry i wiele innych rzeczy, o których nie pamiętam 😆

Za 10 lat chciałbym...

Za 10 lat chciałbym dalej żyć, być zdrowym, mieć obok żonę, dzieci i patrzyć się jak dorastają. O drogich samochodach czy zegarkach nie marzę, bo wartością w życiu są doświadczenia, których za 10 lat chciałbym mieć cały bagażnik 😉

Mat. prasowe

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Joanna pokazała zaskakujące zdjęcie i pisze o dzieciach!

Spodobały Wam się odpowiedzi Michała T.? Chcecie wysłać list do rolnika? Zarejestrujcie się pod TYM LINKIEM i wyślijcie list ze zdjęciem na adres: skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121, z dopiskiem "Michał T."! Listy można wysyłać do 18 maja!