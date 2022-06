"Rolnik szuka żony": Joasia Wielgosz zdradziła kolejne szczegóły ślubu z Kamilem!

Ślub Joasi i Kamila dopiero za rok, ale zakochani już zaczynają przygotowania. Do jakiej piosenki zatańczy para, która poznała się dzięki "Rolnik szuka żony"?

Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" rozpoczęli przygotowania do ślubu! Już wiadomo, że uroczystość odbędzie się w przyszłym roku dlatego para pomału zaczyna rozmyślanie nad organizacją poszczególnych elementów swojego wielkiego dnia. Joanna zdradziła już pewien romantyczny pomysł na obrączki, a także przyznała, które piosenki wydają się jej idealne na pierwszy taniec. Sprawdźcie szczegóły!

"Rolnik szuka żony": Joanna i Kamil szykują się do ślubu. Do jakiej piosenki zatańczą?

Joasia i Kamil z "Rolnik szuka żony" zakochali się w sobie niemal od pierwszego wejrzenia. Widzowie z zapartym tchem patrzyli jak tych dwoje jest szczęśliwych i ma wielkie plany na przyszłość. Nie było więc dużym zaskoczeniem, że podczas świątecznego odcinka "Rolnik szuka żony" Kamil oświadczył się Joasi. Za przygotowania wesela i ślubu zabrali się chwilę później. Okazuje się, że nie jest to jednak takie proste. Zakochani pochodzą z miejscowości oddalonych od siebie o 600 km! Mimo wszelkich trudności, Joasia i Kamil z "Rolnik szuka żony" zapewniają, że przygotowania do ślubu idą pełną parą! Oprócz szykowania sali, zaproszeń i wszelkich formalności, zakochani muszą przecież przygotować najważniejszy punkt wieczoru, czyli pierwszy taniec!

Joasia zdradziła, że zastanawia się nad piosenką Sanah - "Szary świat"! Wygląda na to, że możliwe, że to właśnie do tej melodii zatańczą zakochani!

- Przepiękna jest ta piosenka. Sama o niej myślałam!

Joannie podoba się także cover "What dreams are made of" śpiewanym przez Brenta Morgana, ale widzowie zastanawiają się, czy w przypadku pary, która poznała się w programie "Rolnik szuka żony" nie powinni wybrać piosenki rozpoczynającej program!

Joasia nie odpowiedziała, czy pomysł fanów przypadł jej do gustu. Romantyczny cover śpiewany przez Rafała Brzozowskiego "Magiczne słowa" jest piosenką na którą decyduje się wiele par. Czy możliwe, że Kamil i Joasia także podejmą taką decyzję? Joasia skomentowała propozycję fanów wymownymi emotikonami!

Joanna zdradziła także fanom, że razem z Kamilem zaprojektowali już obrączki! Para zdecydowała się na spersonalizowaną biżuterię, która będzie im przypominać, że poznali się w programie "Rolnik szuka żony"!

- My planujemy bardzo zabawny grawer nawiązujący do tego, jak się poznaliśmy - zdradziła Joasia.

Czy to oznacza, że para będzie miała wygrawerowany list? A może jakiś inny element, który kojarzy im się z pierwszymi spotkaniami? Możemy się tylko domyślać, że będzie to coś bardzo romantycznego! Kamil i Joasia z "Rolnik szuka żony" przekonują, że warto wierzyć w miłość, a ich ślub będzie z pewnością pięknym świętem ich uczucia!

Myślicie, że para zdecyduje się na silne akcenty "Rolnik szuka żony" podczas swojego ślubu?