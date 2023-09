Joasia z "Rolnik szuka żony" pokazała wyjątkowy prezent tuż przed ślubem!

Justyna z "Rolnik szuka żony" pokazała w sieci, co dostała z okazji swoich urodzin. Była uczestniczka programu o poszukujących miłości rolnikach, tuż przed finałem ostatniej edycji skończyła 26 lat, a teraz pochwaliła się naprawdę wyjątkowym prezentem. To prawdziwe dzieło sztuki! Spójrzcie sami, co takiego otrzymała Justyna z "Rolnik szuka żony". Justyna z "Rolnik szuka żony" pokazała wyjątkowy prezent Justyna jest jedną z uczestniczek ósmej edycji "Rolnik szuka żony". W programie była jedną z kandydatek Kamila. Rolnik nie ukrywał, że to właśnie Justyna jest jego faworytką, ale kobieta nie potrafiła odnaleźć się w jego gospodarstwie i szybko zrezygnowała z dalszego udziału w hicie TVP. Po jakimś czasie Kamil podziękował innej kandydatce, Izie, a w jego domu została już tylko Joanna. I o między nią, a Kamilem pojawiło się prawdziwe uczucie, które trwa do dziś. Zakochani zaręczyli się w wielkim finale i zdradzili ostatnio, kiedy odbędzie się ich ślub. Justyna w finale "Rolnik szuka żony" zdradziła, że żałowała, że tak szybko zrezygnowała z programu... Był taki moment. Od razu właśnie po przyjeździe do domu. Żałowałam tego, że nie dałam ani sobie szansy ani Kamilowi na poznanie się - wyznała Justyna. Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 8: Internauta zapytał Justynę o jej samochód. Jest jest własnością? Odpowiedziała! Dziś Justyna mocno kibicuje Joannie i Kamilowi, a fani programu "Rolnik szuka żony" mogą śledzić jej dalsze losy za pośrednictwem Instagrama, gdzie chętnie publikuje swoje zdjęcie i nagrania. Kilka dni temu Justyna pokazała, jak świętuje swoje 26. urodziny, a teraz pokazała, jaki dostała prezent! Okazuje się, że Justyna dostała piękny obraz. Zobaczcie sami! Czyżby to był portret...