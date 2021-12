Marta z "Rolnik szuka żony" pojechała do Pawła i razem spędzili święta Bożego Narodzenia? Chociaż zaledwie kilka dni temu partnerka rolnika pokazywała w sieci, jak dekorowała swoje mieszkanie w Warszawie, to wszystko wskazuje na to, że już po wigilii spotkała się z ukochanym! Spójrzcie tylko na najnowsze zdjęcie Marty! Marta i Paweł razem w święta? Marta i Paweł to zdecydowanie jedna z najbardziej sympatycznych par, które poznały się na planie "Rolnik szuka żony". Rolnik i jego partnerka wystąpili w ostatniej, siódmej edycji programu i jak już wiemy, wciąż są razem. Po odcinku finałowym Marta po raz pierwszy opublikowała w sieci wspólne zdjęcia z Pawłam i przyznała, że ich związek przetrwał próbę czasu. No dobra, dość ukrywania się❤️ DZIĘKUJEMY wszystkim za miłe słowa i kibicowanie nam. Jakby ktoś pytał, to poznaliśmy się... w bibliotece!😂 - napisała wówczas Marta. Już w najbliższą niedzielę, w specjalnym odcinku "Rolnik szuka żony" znów zobaczymy ich razem. Teraz z kolei wszystko wskazuje na to, że zakochani spędzili razem pierwsze wspólne święta. Chociaż w wigilijny wieczór Marta spotkała się ze swoją rodziną w Warszawie, to następnego dnia pokazała zdjęcie z lotniska. W drodze do kolejnego stołu 😜🎅🏻🎁 #xmas #travelgirls #love ❤️- napisała na Instagramie. Na zdjęciu Marta pozuje z córką. Pod fotką pojawił się komentarz kogoś z rodziny Pawła! Czekamy ❤️🥰- czytamy pod zdjęciem z lotniska. Wygląda więc na to, że Marta razem z córką spędzają święta z Pawłem! Rolnik potwierdził nasze podejrzenia udostępniając na Instagramie krótkie nagranie, na którym został oznaczony razem z Martą. Jak widać, miłość w ich związku kwitnie w najlepsze! ...