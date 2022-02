Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" oficjalnie potwierdzili, że są parą. Kandydatka rolnika chętnie odpowiada na pytania internautów i co jakiś czas zdradza kulisy programu, a teraz pochwaliła się dawnymi zdjęciami i zdradziła, że w przeszłości próbowała swoich sił w modelingu! Zobaczcie, jak wtedy wyglądała! Co za metamorfoza... Joanna, kandydatka Kamila z "Rolnik szuka żony" była modelką? Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" cieszą się ogromną sympatią widzów , co prawda początkowo kandydatki rolnika wzbudzały kontrowersje, ale mimo młodego wieku pokazały dojrzałość i wiele wskazuje na to, że w Kamil w programie znalazł miłość . Tymczasem Joanna w relacji na Instastory pokazała dawne zdjęcia i okazuje się, że w przeszłości była... modelką! Próbujesz sił w modelingu? - zapytała jedna z internautek. Joanna szczerze odpowiedziała i na dowód opublikowała kilka zdjęć z sesji i pokazów : Kiedyś miałam okazję tego doświadczyć - wyznała kandydatka Kamila. Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Wybranka Kamila, Asia, szczerze o uczestnikach! Co myśli o Kamili i Stanisławie? Na zdjęciach z przeszłości widać, że Joanna przeszła sporą metamorfozę. Nie tylko skróciła włosy i zdecydowała się je przyciemnić, ale obcięła też grzywkę. To nie koniec! Kandydatka Kamila zdradziła, że jest też posiadaczką sześciu tatuaży. W programie Joanna zaprezentowała się w ciemnych włosach z grzywką. Dziewczyna może pochwalić się też rewelacyjną figurą, którą chętnie podkreśla dopasowanymi stylizacjami. Joanna już podczas pierwszego spotkania nie ukrywała, że jest oczarowana Kamilem. Co prawda jego faworytką była wtedy Justyna, ale po tym jak zrezygnowała z programu rolnik nawiązał relację z Joanną i...