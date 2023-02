"Rolnik szuka żony": Joanna podzieliła się radosną nowiną. Wyjątkowy dzień!

Joanna z "Rolnik szuka żony" zdecydowała się uczcić Walentynki wyjątkowym zdjęciem z narzeczonym i napisała wymowny wpis na temat ich relacji. Uczestniczka hitu Telewizji Polskiej nie ukrywa, że w jej przypadku "Kamil to ta odpowiednia osoba". Joanna wspomina też o pięknym miejscu, które odwiedziła. To tam chciałaby zamieszkać? Joanna z "Rolnik szuka żony" pokazała wyjątkowe zdjęcie z Kamilem... Joanna i Kamil znaleźli miłość w 8. edycji "Rolnik szuka żony" i dziś są szczęśliwym narzeczeństwem, które snuje wspólne plany na przyszłość. Po programie Joanna przeprowadziła się do Kamila i nie ukrywa, że doskonale dogaduje się z rodzicami ukochanego. W przyszłym roku Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" planują ślub i wydawało się oczywiste, że zamieszkają u rolnika i razem będą prowadzili gospodarstwo. Tymczasem teraz Joanna pokazała zdjęcia znad Jeziora Białego. Uczestniczka miłosnego hitu TVP zachwyca się tym miejscem i pisze wprost, że z "odpowiednią osobą wszędzie jest najlepiej". Joanna dodała też, że uwielbia ciszę i spokój, dlatego nic dziwnego, że na farmie Kamila doskonale się odnajduje, a nad Jeziorem Białym chętnie spędza wolny czas. Jak wiadomo już w programie Joanna deklarowała, że chętnie przeprowadzi się do Kamila i razem będą rozwijać gospodarstwo. - Lubię takie miejsca. Lubię naturę. Ciszę i spokój. Jezioro Białe to piękne miejsce. A z tą odpowiednią osobą wszędzie jest najlepiej. ❤️ Kamil w moim przypadku to ta odpowiednia osoba. Joanna zdecydowała się pokazać też swoją Walentynkę i nie ukrywa, że warto czekać na miłość, a ona zawsze przychodzi w nieoczekiwanym momencie: Dziś Walentynki! 😍 Zakochanym życzę DUŻO miłości, a tym którzy nadal szukają cierpliwości bo...