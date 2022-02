"Rolnik szuka żony": Joanna już nie chce mieszać u Kamila? Pokazała wymarzone miejsce 

Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" wrócili do gospodarstwa rolnika po kilkudniowej wizycie w rodzinnym domu uczestniczki hitu TVP. W drodze powrotnej narzeczona rolnika odpowiedziała na kilka pytań od swoich obserwatorów. Joanna zdradziła, jak się czuje w rodzinnym domu Kamila i pochwaliła się wyjątkowym prezentem od przyszłej teściowej. Jest naprawdę zaskakujący... Joanna z "Rolnik szuka żony" zdradziła, jaki prezent dostała od przyszłej teściowej! Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" to ulubieńcy widzów ósmej edycji programu. Mimo młodego wieku poważnie myślą o przyszłości i w programie zaprezentowali się od najlepszej strony, a teraz mogą liczyć na ogromne wsparcie fanów, którzy trzymają kciuki za ich ślub zaplanowany na 2023 rok . Jeszcze w programie para wyznała sobie miłość, a w finałowym odcinku Kamil poprosił swoją wybrankę o rękę . Święta i Sylwestra spędzili wspólnie w domu Kamila i nie ukrywają, że Joanna od razu została zaakceptowana przez rodziców rolnika. Teraz uczestniczka hitu Telewizji Polskiej została zapytana o piękny kapelusz, który nosi do zimowych stylizacji i zdradziła, od kogo go dostała. Nie chodzi o Kamila! - Skąd taki ładny kapelusz - zapytała jedna z internautek. Joanna odpowiedziała i zdradziła, że to prezent od przyszłej teściowej . Narzeczona Kamila już wcześniej pozowała w stylowym nakryciu głowy, ale do tej pory nie informowała, że tak elegancki dodatek otrzymała od mamy Kamila. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Joanna zdradza tajemnicę szybkiej decyzji o ślubie z Kamilem. Zaskoczyła? Wygląda na to, że mama Kamila ma świetny gust i podarowała przyszłej synowej naprawdę elegancki i stylowy dodatek. Joanna wielokrotnie pokazywała zdjęcia w beżowym...