Jessica na początku opowiedziała, czy dobrze znosiła hejt ze strony widzów. A niepochlebnych komentarzy było naprawdę sporo:

Na początku było dużo hejtu na mój temat. Była mocna krytyka, ale każdy musi trochę tego hejtu mieć i jakoś mi to nie przeszkadzało, że miałam ten hejt. Ja to wszystko czytałam, widziałam co o mnie piszą, ale jakoś się tym nie przejmowałam, co oni tam o mnie pisali. Przyjęłam to do siebie. - zapewniała.