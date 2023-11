2 z 4

Dzień przed podjęciem decyzji Jan zaprosił do swojego domu znajomych i rodzinę. Mieli mu pomóc zdecydować. Rano okazało się jednak, że znajomi nie chcieli nic podpowiedzieć. Jan miał sam podjąć decyzję. Nie jest tajemnicą, że od samego początku najbardziej podoba mu się Małgorzata, która też zaczęła coś do niego czuć. Jan jednak nadal flirtował z innymi kobietami i spędzał z nimi czas. Maria i Elżbieta stwierdziły jednak, że nie mają u niego szans i zamiast poczekać do wieczora na podjęcie przez niego decyzji, postanowiły wyjechać.

- Ja ci to zadanie ułatwię w dniu dzisiejszym, bo po śniadaniu jadę do domu. Jeżeli widzę, że ludzie do siebie lgną to nie chce im przeszkadzać - wyznała Maria. - Ja też ci chciałam podziękować za zaproszenie i za to, że mnie ugościłeś u siebie - powiedziała Elżbieta.

Co było dalej?